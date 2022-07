Elisabetta Canalis senza trucco in vacanza: segue il trend del no bra col crop top militare Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna per le vacanze estive e ne ha approfittato per sfoggiare un look “al naturale”. Non solo ha seguito la moda del no-bra ma si è anche presa “una pausa” dal make-up.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna per le vacanze e sui social sta documentando ogni singolo dettaglio di questo "rientro in patria". A farle compagnia c'è Skyler Eva che, dopo aver sfoggiato dei bikini coordinati a quelli della mamma, ora si scatena tra le acque cristalline dell'isola. Ad aver attirato le attenzione nelle ultime ore è stata però l'ex velina, che ha approfittato d un meraviglioso tramonto per lasciarsi scattare alcune foto sullo sfondo di un panorama da sogno. La cosa particolare è che ha approfittato dell'atmosfera "rilassata" per rinunciare sia a trucco che al make-up.

Il look no-bra di Elisabetta Canalis

Dopo la micro gonna di paillettes e il body-costume, Elisabetta Canalis ha proposto un nuovo look che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha abbinato un paio di jeans over e avita bassa a un crop top verde militare, un modello con le spalline larghe e un drappeggio col fiocco al centro del décolleté. Non ha indossato il reggiseno, lasciando intravedere chiaramente la forma dei capezzoli. Così facendo, si è unita alla "parata di star" che hanno seguito la moda del no-bra durante l'estate. Dopo Chiara Ferragni e Noemi, anche l'ex velina ha trasformato la mania in un perfetto rimedio "anti-caldo", nonché in un gesto simbolico per rivendicare la libertà femminile.

Elisabetta Canalis al naturale in vacanza

Al di là del look audace sfoggiato al tramonto, c'è un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico: Elisabetta Canalis ha rinunciato al trucco. Sarà perché in Sardegna si sente veramente a casa o perché in vacanza vuole liberarsi da qualsiasi obbligo, ma la cosa certa è che si è lasciata immortalare in versione acqua e sapone negli scatti che ha postato sui social. Ha i capelli spettinati e il viso libero dal make-up: per lei niente piega, niente eye-liner, niente rossetto ma, nonostante ciò, è assolutamente meravigliosa. In quante seguiranno il suo esempio e durante l'estate punteranno tutto su dei look naturali?