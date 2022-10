Elisabetta Gregoraci segue il trend del no-bra: per l’autunno look rosa col cardigan senza reggiseno Con l’arrivo delle prime serate fredde dell’autunno Elisabetta Gregoraci non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità. Lo ha dimostrato nelle ultime ore seguendo la moda del no-bra: ha indossato un cardigan total pink senza reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci riesce a conciliare alla perfezione impegni professionali e vita familiare e lo dimostra ogni giorno sui social, dove ogni giorno non esita a immortalarsi alle prese con le sue attività quotidiane, dagli shooting fashion alle cenette col figlio Nathan Falco Briatore. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? I look glamour e sensuali capaci di esaltare la sua innata bellezza e il suo indiscusso fascino. Dopo aver puntato su un sinuoso abito cut-out nero durante la vacanza a Dubai, ora ha preferito un più vitaminico total pink ma la cosa particolare è che ha seguito il trend del no-bra con un cardigan indossato senza nulla sotto.

Elisabetta Gregoraci in total pink

Il rosa è il colore del momento e, a prescindere dal sesso di appartenenza, da qualche tempo a questa parte stanno letteralmente spopolando i look total pink. Elisabetta Gregoraci sembra averlo capito bene: dopo il crop top griffato in fucsia, nelle ultime ore ha ancora una volta seguito la mania. Si è scattata un selfie allo specchio (probabilmente durante un'uscita glamour con gli amici), rivelando il suo nuovo outfit in pieno stile Barbie Girl. Gonna longuette rosa confetto con maxi spacco, cardigan fucsia e rossetto nudo: sebbene abbia mixato due diverse nuance sui toni del pink, il risultato è stato ugualmente impeccabile.

Il look total pink di Elisabetta Gregoraci

Il ritorno dei cardigan micro

Il vero protagonista dell'outfit di Elisabetta è in assoluto il cardigan. Si tratta di un modello crop leggermente peloso che al posto dei bottoni ha una fibbia gold centrale. La cosa particolare è che lo ha indossato senza reggiseno, rilanciando la mania del no-bra anche per l'autunno. Oltre a mettere in risalto sia gli addominali scolpiti che il décolleté generoso, la showgirl calabrese ha anche dimostrato di non temere affatto il freddo autunnale. I micro cardigan indossati a petto nudo torneranno a spopolare anche quest'anno? L'unica cosa certa al momento è che la Gregoraci non avrebbe potuto scegliere un look più sensuale e trendy.