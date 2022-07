Noemi segue la moda no bra: al Tim Summer Hits sceglie la comodità del top senza reggiseno Noemi sceglie la classe della semplicità sul palco del Tim Summer Hits: il suo look per il duetto con Carl Brave è perfetto per l’estate.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram e Raiplay

Se c'è un'artista capace di elevare la semplicità a stile è sicuramente Noemi. A Sanremo ha incantato il pubblico con look eleganti e femminili, senza eccessi, ma una volta scesa dal palco ama mostrare ai fan la versione più spontanea e genuina di sé. Tempo fa diventò virale una sua foto in ascensore senza reggiseno, in cui ribadiva fiera: "Free the Nipples!". Anche sul palco del Tim Summer Hits, l'evento musicale itinerante di Rai2, ha scelto la semplicità (e la comodità) di un top bianco portato senza reggiseno dando una grande lezione di stile: l'eleganza è sentirsi bene nei propri abiti.

Noemi con la canottiera bianca al Tim Summer Hits

Noemi era tra gli ospiti della prima puntata del Tim Summer Hits, partito da Piazza Del Popolo a Roma, insieme a Elodie (sensuale in total black) e a Irama, con jeans strappati e spille scintillanti. La cantante ha duettato con Carl Brave sulle note del brano ‘Hula Hoop', la seconda collaborazione estiva tra i due. Nel video la cantante indossava abiti a scacchi e tubini in maglia, per l'esibizione invece ha puntato su un look semplice e fresco, perfetto per l'estate: pantaloni ampi verdi militare, top bianco con scollatura all'americana e sandali color cuoio. Noemi è la prova che lo stile non è fatto per forza di strascichi e scintillii: anche una semplice canotta bianca, capo must have dell'estate 2022, può diventare super cool. Da portare rigorosamente senza reggiseno, nel segno della comodità e della ribellione ai diktat ‘scomodi' della moda.

Noemi via Instagram

Noemi con le maxi zeppe

Noemi ha completato il look con un paio di sandali con i listini e maxi zeppe, uno dei modelli da avere quest'estate, e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle. Per il make up ha scelto la semplicità di un look nude, scaldato da un velo di glitter sugli occhi. Il suo stile semplice e raffinato è merito della collaborazione con stylist Susanna Ausoni e con Alberta Ferretti, che firma moltissimi suoi look. Accanto a lei Carl Brave sfoggia un completino pigiama blu notte con stampa cravatta, abbinato alle sneakers bianche. Vedendo la chimica e l'energia che hanno insieme sul palco quasi quasi viene voglia di divertirsi con l'hula hoop, come quando eravamo bambini.