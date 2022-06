Elisabetta Canalis con la micro gonna di paillettes è il simbolo della bellezza italiana Elisabetta Canalis continua a incantare il pubblico con la sua sensualità, a prova del fatto che non teme affatto l’età che avanza. Di recente ha sfoggiato una micro gonna di paillettes ed è diventata il simbolo della bellezza italiana.

A cura di Valeria Paglionico

Da oltre 20 anni Elisabetta Canalis è un'indiscussa icona di bellezza italiana. Era il 1999 quando ha debuttato in tv come velina di Striscia la Notizia e da allora non ha più smesso di avere successo, tanto che in molti la definiscono ancora la "velina mora". Oggi, nonostante abbia superato i 40 anni, non ha perso il fascino e lo splendore che da sempre la contraddistinguono e continua a essere tra le donne più amate e imitate del nostro paese. Nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova, rivelando l'audace look che sfoggerà nel servizio fotografico che verrà lanciato tra qualche giorno. Tra gonna micro e t-shirt "campanilistica", è diventata la regina del Made in Italy.

Il look scintillante di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è una delle regine dell'estate 2022 e, tra micro bikini e body trasformati in costumi, sta letteralmente spopolando con i suoi look. Di recente è tornata ad attirare le attenzioni del pubblico con un outfit all'insegna della sensualità che si rivelerà perfetto per coloro che non hanno paura di osare durante la bella stagione. Per il nuovo shooting ha posato con indosso una micro gonna di paillettes, un modello cortissimo, aderente e a vita bassa ricoperto di lustrini total silver. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue, lanciando un trend super femminile per l'estate appena cominciata.

La t–shirt Dolce&Gabbana

Elisabetta Canalis, quanto costa la t-shirt "Made in Italy"

A fare la differenza nel look di Elisabetta Canalis è stata la t-shirt, l'ha portata arrotolata sotto al seno, così da lasciare gli addominali scolpiti in vista. Sebbene all'apparenza sembri un semplice modello bianco con una stampa sul petto, in verità è un accessorio di lusso che nasconde un messaggio campanilistico. Si tratta di un capo firmato Dolce&Gabbana, ha una placca con logo gold sotto al collo, le maniche corte, l'orlo dritto e al centro lo slogan "Made in Italy (Fabbricato in Italia). Quanto costa? Sui siti di moda di lusso viene venduta a 450 euro. Così facendo l'ex velina ha dato ancora una volta prova di essere il simbolo della bellezza italiana, un'eccellenza "Made in Italy" capace di incantare il pubblico internazionale col suo splendore.