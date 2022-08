Alessia Marcuzzi in bianco con la schiena nuda: per l’estate segue il trend no-bra Alessia Marcuzzi è tornata a Roma e si sta godendo le vacanze in città. Nelle ultime ore ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità con un tubino bianco effetto nude. Oltre a lasciare la schiena nuda, ha anche seguito il trend no-bra.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tornata a Roma dopo aver passato qualche giorno a Londra con la piccola Mia per la laurea del figlio Tommaso. Nonostante non sia in un luogo esotico, si sta godendo lo stesso le vacanze prima di lanciarsi a capofitto nel lavoro il prossimo autunno (a novembre debutterà infatti su Rai 2 col nuovo programma Boomerissima). Per un'uscita serale "cittadina" ha voluto osare in fatto di sensualità, così da dimostrare a tutti che ci si può godere l'estate con stile anche quando non ci si trova in una location balneare. Tra effetto nude e schiena scoperta, la conduttrice ha lasciato tutti senza parole con la sua bellezza.

Alessia Marcuzzi col tubino "nudo"

Chi ha detto che solo al mare si può osare con dei look iper sensuali? La verità è che anche durante le vacanze in città si può dare il meglio di sé in fatto di dettagli provocanti. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, che per una serata romana ha puntato su un iper femminile abito bianco effetto nudo. Ha indossato un tubino firmato Amotea, un modello con la gonna al ginocchio, le maniche lunghe e una maxi scollatura sulla schiena. Essendo di un tessuto molto leggero, ha lasciato poco spazio all'immaginazione, rivelando anche l'assenza del reggiseno. Quale migliore occasione dell'estate per seguire il trend no-bra?

Alessia Marcuzzi in Amotea

La borsa a sacchetto di Alessia Marcuzzi

Per completare il tutto la conduttrice ha scelto degli accessori a contrasto. Ha abbinato un paio di décolleté col tacco a spillo color tabacco a una borsa in tinta, un modello a pochette-sacchetto della sua collezione Marks and angels. Ha poi lasciato i capelli sciolti e ondulati e ha esaltato la bocca con un velo di rossetto rosso. Si è lasciata immortalare di spalle mentre cammina sui sampietrini, così da rivelare la schiena nuda al motto di "Questo vestito". In quante prenderanno ispirazione da lei durante l'estate?