Elisabetta Canalis, il costume sgambato con l’arcobaleno è il must dell’estate 2022 Se non sapete quale colore scegliere per il nuovo costume indossateli…tutti! Tra righe, macchie e sfumature tie-dye i costumi arcobaleno sono la moda dell’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è solo agli inizi ma Elisabetta Canalis ha già vinto il premio per il costume più originale della stagione. In questo momento si trova in vacanza a Ibiza e sui social ha condiviso alcune istantanee delle sue giornate di relax tra passeggiate e bagni in piscina, senza mai rinunciare allo stile: la conduttrice ha stupito in fan con un costume intero che ha tutti i colori dell'arcobaleno.

Il costume arcobaleno di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha una vera e propria passione per i costumi interi, che sceglie in versioni glamour e sensuali: dopo il costume nude e il modello dorato con l'arricciatura al centro ora sfoggia un modello colorato con la scollatura profonda sulla schiena e i fiocchi sulle spalle. Il costume ha una stampa "a vortice" con tanti spicchi colorati che si uniscono al centro, con un riflesso metallizzato. Si tratta di un modello di Marion Zimet, in vendita sul sito al prezzo di 139 euro.

Costume colorato Marion Zimet

I costumi colorati per l'estate 2022

Se dovete comprare un nuovo costume e non sapete quale colore scegliere, la soluzione è indossarli…tutti! Il costume arcobaleno di Elisabetta Canalis è tra i modelli di tendenza della stagione: c'è chi lo propone in versione tie-dye, come il trikini di Yamamay, mentre Etro dipinge i costumi con un effetto acquerello, perfetti per fondersi con il tramonto estivo.

Il costume tie–dye di Yamamay

Le opzioni sono infinite: dalle righe alle fantasie psichedeliche fino al color block, più colore c'è e meglio è. Come si indossano? Con accessori rigorosamente tinta unita che riprendano una delle tinte della fantasia, per esaltare la tintarella estiva!