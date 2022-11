Elisabetta Canalis con Skyler Eva sul red carpet: mamma e figlia sono elegantissime in abiti da sera Elisabetta Canalis ha partecipato a un esclusivo party californiano in compagnia di Skyler Eva. Mamma e figlia hanno posato fianco a fianco di fronte i fotografi, apparendo adorabili con degli abiti super eleganti.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis si è trasferita stabilmente in America da diversi anni, vive a Los Angeles con la famiglia al completo ma di tanto in tanto torna nella sua amata Italia, così da partecipare agli eventi mondani più ambiti del nostro paese e da rivedere le persone care. Sui social non esita a documentare la sua quotidianità californiana ma è solo nelle ultime ore che è riuscita a conciliare impegni professionali e familiari, in che modo? Sul red carpet dell'ITTV Forum & Festival Party ha sfilato al fianco di un ospite davvero speciale, la figlia Skyler Eva. Le due ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile, posando in una versione adorabile e super elegante di fronte i fotografi presenti.

L'abito rosa cipria di Elisabetta Canalis

Ieri sera in California si è tenuto un evento mondano molto atteso, l'ITTV Forum & Festival Party, una serata dedicata alla televisione italiana a Los Angeles, e tra gli ospiti speciali non poteva mancare Elisabetta Canalis, ormai residente nella "città degli angeli" da anni. Per l'occasione ha puntato tutto sul bon-ton e sull'eleganza: ha infatti indossato un abito mini in seta rosa cipria, un modello firmato Forte Forte con le maniche lunghe, la gonna a campana e un drappeggio intorno al collo. L'ex velina ha seguito il trend del no-bra, lasciando intravedere la forma dei capezzoli attraverso il tessuto. Per completare il tutto ha scelto un cappottino in panno color crema e un paio di décolleté scintillanti.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva

Il look sbarazzino di Skyler Eva

La Canalis non ha partecipato all'evento da sola, ha chiesto alla piccola Skyler Eva di accompagnarla. Oltre ad apparire a perfetto agio di fronte i riflettori, la bimba ha anche dimostrato di aver ereditato la passione per la moda dalla mamma. Anche lei ha puntato tutto su un abito da sera ma in versione più sbarazzina. Il suo minidress "a sacco" è tempestato di micro fiorellini e ha le maniche lunghe a palloncino. Calzamaglie coprenti, anfibi di vernice nera e sorriso stampato sulle labbra: Skyler è sicura di sé proprio come una diva. Come se non bastasse, giorno dopo giorno somiglia sempre di più a Elisabetta, anche se si differenzia da lei per il colore di capelli (lei li ha biondi). Mamma e figlia insieme su un red carpet non sono forse adorabili?