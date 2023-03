Skyler Eva col cappotto teddy e le sneakers chunky: è trendy come mamma Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis dedica molte delle sue Stories alla figlia Skyler Eva ma è solo di recente che ha mostrato il suo nuovo look trendy con cappotto teddy e sneakers chunky.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è rientrata a Los Angeles dopo aver trascorso più di una settimana in Italia per la Milano Fashion Week. Oltre a partecipare alle sfilate delle più grandi Maison al mondo, pare che abbia anche trovato il tempo per dedicarsi allo svago: tra le strade del capoluogo lombardo è stata paparazzata in compagnia di Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing con il quale si dice che abbia intrapreso una relazione dopo la separazione da Brian Perri. Ora, però, è tornata alla "normale" quotidianità americana e si gode la compagnia della figlia Skyler Eva, che sembra aver ereditato proprio da lei la passione per la moda.

Skyler Eva ha ereditato la passione per la moda dalla mamma

Oltre a essere un'icona di bellezza e di stile, Elisabetta Canalis è anche una mamma amorevole e premurosa e sui social non perde occasione per immortalarsi in compagnia di Skyler Eva. Se fino a qualche anno preferiva non fotografarla in viso, così da preservare la sua privacy, ora le cose sono cambiate e la bimba diventa spesso protagonista delle Stories di Instagram. Ha la passione per i tutorial di trucco e, come se non bastasse, pare aver ereditato lo stile trendy dalla mamma, con la quale si veste spesso in coordinato, seguendo la mania dei look mini me.

Skyler Eva col cappotto teddy

Il look casual della figlia di Elisabetta Canalis

Nelle ultime ore è stata proprio Skyler ad attirare le attenzioni dei fan di Elisabetta: quest'ultima l'ha immortalata durante una passeggiata col cane tra le strade di Los Angeles, rivelando l'adorabile look invernale. La bimba ha abbinato un paio di jeans skinny a un adorabile cappottino tricolore. Sul petto è in tessuto trapuntato e alterna due diverse gradazioni di rosa, mentre le maniche sono a effetto teddy in color tabacco. Per quanto riguarda le scarpe, ha optato per uno dei modelli must del momento: le sneakers con la suola leggermente chunky. Insomma, a 7 anni Skyler è già super fashion: da grande seguirà le orme della mamma?