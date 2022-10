Elisabetta Canalis casual ma con stile: rilancia la tuta velour (e ci riporta negli anni Duemila) Elisabetta Canalis con la tuta in velour ha rilanciato uno dei trend più iconici degli anni Duemila. Le tute effetto velluto, comode e colorate, erano un must.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis sa essere trendy e alla moda anche nella quotidianità, lontano da set fotografici o studi televisivi. Siamo abituati a vederla indossare abiti griffati nelle occasioni speciali, in cui solitamente sfoggia look femminili e sexy: i mini dress, le maxi scollature, gli abiti con dettagli cut out, la lingerie in vista, i cuissards e le décolleté con tacchi vertiginosi sono alcuni elementi must del suo guardaroba. Ma nella vita di tutti i giorni a volte anche lei, come tutti, cerca qualcosa di più casual e comodo. Anche in questi casi, però, lo fa sempre con un inconfondibile stile al passo con le tendenze.

L'anima casual-sportiva di Elisabetta Canalis

La tuta è il capo d'abbigliamento sportivo per eccellenza, ma col passare degli anni è uscito dalle palestre diventando qualcosa da indossare non solo durante l'attività fisica, ma nella quotidianità. I modelli sono molto cambiati, diventando sempre più trendy: dei veri e propri capi d'abbigliamento alla moda, parte integrante del guardaroba di tutti, anche delle celebrities. Elisabetta Canalis è una grande appassionata di sport, pratica da anni la kickboxing. Sui social condivide spesso i suoi allenamenti in palestra, i workout, i match sul ring munita di guantoni. In quei casi predilige shorts e top. Ma a volte porta la sua anima sportiva anche nella vita di tutti i giorni, fuori dal ring, declinandola in una chiave più glamour. Ha rilanciato la tuta effetto velluto che andava di moda negli anni Duemila.

in foto: top Matinée

Elisabetta Canalis con la tuta velour

Juicy Couture è un brand americano di abbigliamento femminile nato nel 1988. Le fondatrici erano due amiche nonché colleghe di lavoro: Gela Nash-Taylor e Pamela Skaist-Levy lavoravano in una boutique di Los Angeles. Quando la prima rimase incinta si accorse di un vuoto, nel mondo dell'abbigliamento femminile: poca scelta negli abiti per donne in gravidanza, difficoltà nel trovare dei capi comodi ma trendy, che si adattassero davvero ai cambiamenti del corpo in quei mesi ma che fossero al tempo stesso alla moda.

in foto: pantaloni Matinée

Diedero dunque vita a Juicy Couture, una linea di abbigliamento basic e confortevole, economicamente accessibile ma dall'estetica accattivante. Il successo fu immediato e raccolsero consensi anche tra le celebrities. Il loro capo più iconico divennero le tute in ciniglia, che sono state il simbolo degli anni Duemila, indossate anche da Britney Spears, J-LO, Lindsay Lohan, Paris Hilton. Quest'ultima ne è ancora oggi una fan.

Comode, colorate, economiche: divennero in breve tempo un fenomeno fashion, dei capi d'abbigliamento iconici perfetti per uno stile sportivo e casual ma al tempo stesso estroso e frizzante. Proprio come la tuta velour di Elisabetta Canalis. L'ex velina ha indossato un completo firmato Matinée color ghiaccio a effetto velluto. Sul sito ufficiale del brand il top a maniche lunghe con scollo a barca costa 72 euro mentre i pantaloni palazzo con elastico in vita costano 88 euro. L'ex velina ha così riportato a galla uno dei trend più in voga del passato. E non è il solo "ripescaggio" targato Duemila. Basti pensare alle t-shirt cortissime con gli orli arricciati rilanciate dalla serie tv Euphoria oppure agli slip a vita alta bene in vista sotto ai pantaloni. In quante questo Autunno-Inverno copieranno il look della Canalis tuffandosi nell'estetica di quegli anni?