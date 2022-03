Perché tutti parlano della maglietta con le rose di Euphoria (un must degli anni Duemila) Gli anni Duemila sono di nuovo protagonisti della moda: quest’estate indosseremo di nuovo le t-shirt cortissime con gli orli arricciati, in versione colorata o stampata.

A cura di Beatrice Manca

Blumarine

Ci sono serie tv che riescono a ridefinire le tendenze, lanciando un trend o riportando in auge un capo che sembrava ormai seppellito negli armadi. L'ultimo grande ritorno piacerà a chi era adolescente all'inizio del millennio: la t-shirt con i bordi arricciati. Merito (o colpa) della serie rivelazione Euphoria, che ha rilanciato i top stile "Y2k" che tanto piacciono alla generazione Z. Maddy Perez, vera e propria icona di stile dello show, ha indossato una t-shirt vintage con le rose e da lì in poi nei negozi e sulle passerelle è stato un fiorire di crop top trasparenti e mini t-shirt che lasciano scoperto l'ombelico con la famosa arricciatura sugli orli.

Euphoria rilancia la moda anni Duemila

La serie tv Euphoria ha riscritto le regole del teen drama, ottenendo un immenso successo. Merito delle protagoniste e del loro stile, che pesca a piene mani dal decennio più scintillante della moda – gli anni Duemila – mixandolo a linee contemporanee e tocchi underground. Tra i personaggi più citati e copiati c'è Maddy Perez, che mostra il suo carattere sicuro con capi iconici anni Duemila: micro cardigan, dettagli di pelliccia, trasparenze e crop top colorati. Uno di questi arriva direttamente dagli anni Duemila: nel secondo episodio l'attrice Alexa Demie indossa un top Blumarine con una doppia fantasia di rose rosse e inserti leopardati. Visto il successo della serie Blumarine ha deciso di rimettere in produzione il top, ma in edizione limitata: la t-shirt Euphoria in tulle arricciato è in vendita a 290 euro sul sito del brand.

Diesel

Il ritorno delle t-shirt con i bordi arricciati

Chiunque sia stata adolescente in quel periodo ricorderà le t-shirt corte con l'arricciatura sul bordo: è ora di ripescarle dal fondo dei cassetti, perché sono il must have di questa primavera. Blumarine ha usato trasparenze, stampe colorate e increspature su molti top della collezione estiva, seguita da Diesel che rilancia le mini t-shirt con le cuciture "a rovescio". I top con l'orlo arricciato spopolano anche nelle catene low cost: Mango punta sul black'n'white mentre H&M si sbizzarisce con fantasie zebrate e dettagli colorati. La scelta è immensa: l'importante è che il top sia corto e colorato. L'abbinamento perfetto? Con i jeans baggy a vita bassa, una delle tendenze del momento e un make up coloratissimo.