Francesca Michielin rilancia lo slip che spunta dalla cintura (e ci riporta agli anni Duemila) Sul palco del Tim Summer Hits Francesca Michielin ha indossato una minigonna da cui faceva capolino la biancheria, confermando che la tendenza anni Duemila è qui per restare.

A cura di Beatrice Manca

Miu Miu, Francesca Michielin e Iceberg

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'era una volta il 2002, quando la tendenza era la fatidica combinazione jeans a vita bassa&slip a vista, croce e delizia di tutte le fashion victim. C'era una volta e c'è ancora: le tendenze 2022 guardano alla moda anni Duemila rilanciando tutti i cult del periodo, dalla vita bassa alle minigonne, fino all'intimo che spunta dai pantaloni. La prova? L'ultimo look di Francesca Michielin, che sul palco del Tim Summer Hits sfoggia un paio di pantaloni a quadretti da cui spunta con nonchalance l'elastico degli slip.

Francesca Michielin in verde al Tim Summer Hits

Tra gli artisti che hanno fatto ballare il pubblico del Tim Summer Hits a Rimini c'è anche Francesca Michielin, che ha sfoggiato un look verde prato, con la manicure coordinata alla t-shirt della collaborazione tra Smiley e Philosophy di Lorenzo Serafini. Sotto al top ha indossato una minigonna da cui faceva capolino quello che sembrava l'elastico bianco degli slip. Che sia parte della gonna o meno non importa: l'intimo ‘svelato' è la tendenza che spopola sulle passerelle estive 2022.

Francesca Michielin con un top di Philosophy per Smiley

Il ritorno degli slip fuori dai jeans

Abbiamo assistito (con qualche perplessità) al ritorno del perizoma a vista, ultimo baluardo della ‘sexyness' anni Duemila. La versione più casual – e comoda – che spopola sulla passerelle dell'estate è lo slip con l'elastico che fa capolino da pantaloni, gonne o tra le trasparenze di un vestito. Merito del ritorno di questo capo è dovuto all'ormai iconico set di Miu Miu, presentato nella sfilata Primavera/Estate 2022, con la microgonna e lo slip logato bene in vista. Miuccia Prada li ha riproposti anche sulle passerelle invernali, segno che la tendenza non ci abbandonerà tanto presto.

Miu Miu

Gli slip fanno capolino anche nelle collezioni di Blumarine, Dolce&Gabbana e Stella McCartney, che rilancia gli slip con l'elastico logato in versione sportiva. Per non parlare di coach, che fa sfilare look in total denim perfettamente anni Duemila, con gilet a pelle e boxer colorati che spuntano dai jeans.

Coach

Quest'estate è il momento di dar fondo agli armadi e ripescare tutti i jeans e le gonne a vita passa della nostra adolescenza, da indossare rigorosamente con gli slip alti e bene in vista!