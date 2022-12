Elisabetta Canalis con la tuta da motociclista (ma sotto indossa solo micro il crop top) Elisabetta Canalis ha passato il weekend con gli amici e ne ha approfittato per sfoggiare un look tutt’altro che tradizionale. Con maxi tuta acetata e anfibi si è trasformata in una motociclista.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere i fan e anche in questo fine settimana è riuscita a catalizzare su di sé tutti i riflettori col suo stile capace di mixare glamour, originalità e femminilità. Dopo aver lasciato tutti senza parole con una aderentissima tutina da Catwoman, questa volta si è trasformata in una motociclista dall'animo rock. Ha passato la giornata sulle rive del mare di Los Angeles, con lei c'erano anche Renzo Rosso di Diesel, la figlia Skyler Eva e alcune amiche e ne ha approfittato per sfoggiare un look tutt'altro che tradizionale ma che nascondeva un dettaglio iper femminile.

La tuta acetata di Elisabetta Canalis

Siamo sempre stati abituati a vedere Elisabetta Canalis spaziare tra minigonne a vita bassa, maxi dress con lo spacco laterale e completini leopardati, ma questa volta ha cambiato radicalmente registro. Per la giornata in compagnia di Renzo Rosso ha sorpreso i fan con un inedito look da motociclista.

Elisabetta Canalis con Renzo Russo di Diesel

Ha indossato una maxi tuta nera in tessuto acetato, un modello con i pantaloni oversize, le maniche lunghe e una maxi zip argentata sul davanti. Nel corso della giornata l'ha sbottonata, rivelando un micro crop top sportivo che ha lasciato gli addominali in vista. Così facendo, ha dimostrato che anche un outfit coprente e tutt'altro che femminile può nascondere un dettaglio sensuale.

Elisabetta Canalis con gli occhiali a mascherina Celine

Elisabetta Canalis con gli occhiali da sole a mascherina

A completare il look della Canalis non potevano mancare degli ulteriori dettagli glamour: l'ex velina ha indossato un paio di anfibi in pelle nera con la zeppa a carrarmato, uno dei modelli must di stagione, e degli occhiali da sole a mascherina firmati Celine che le hanno coperto gran pare del volto.

Elisabetta Canalis con la tuta da motociclista

Nella didascalia che ha accompagnato gli scatti della giornata ha scritto: "Stessa squadra, posti diversi. Vi amo ragazzi", facendo rifermento al profondo affetto che la lega a tutti i presenti. Insomma Elisabetta ha trovato una "seconda famiglia" negli Stati Uniti e non potrebbe essere più felice. In quanti prenderanno ispirazione dal suo originale outfit da biker per l'autunno?