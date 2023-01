Alessia Marcuzzi è pronta per Boomerissima: prima del debutto sfila con la gonna di tulle anni ’80 Alessia Marcuzzi è pronta per dare il via a Boomerissima, il programma tutto suo che partirà il 10 gennaio. Alla vigilia del debutto ha sfilato in versione anni ’80 con gonna di tulle e tacchi alti.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv, a partire da martedì 10 gennaio debutterà in Rai con un programma tutto suo intitolato Boomerissima che, tra effetto nostalgia e ricordi del passato, sarà un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. Complice la pandemia, negli ultimi anni la conduttrice ha preferito prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, anche se non ha mai abbandonato i fan, anzi, ha continuato ad avere un rapporto diretto con loro attraverso i social. Ora, dopo aver passato interi mesi tra prove e definizione degli ultimi dettagli, sembra essere pronta per il gran ritorno. Cosa ha fatto alla vigilia del debutto? Ha sfilato in un'adorabile versione ispirata agli anni '80.

Il look anni '80 di Alessia Marcuzzi

L'avevamo lasciata nel promo di Boomerissima con un completino sportivo in pieno stile anni '80, ora ritroviamo Alessia Marcuzzi pronta per il debutto con un nuovo look ispirato sempre a quel periodo storico (che coincide con la sua adolescenza). Al motto di "Bad Befana" si è lasciata immortalare nel giorno dell'Epifaniamentre sfila sullo sfondo di un green screen: non si sa se si tratta di una ripresa per il suo nuovo programma, ma la cosa certa è che è super glamour. Ha infatti puntato sul rosa cipria, abbinando un top scollato e con le spalline sottili a un'adorabile gonna di tulle, un modello corto e a vita alta dallo stile pomposo e appariscente. Quand'è che il capo ha letteralmente spopolato? Negli anni '80.

Alessia Marcuzzi in rosa cipria

Alessia Marcuzzi è una "Bad Befana"

Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté coordinati in color cipria che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle. Così facendo, ha dimostrato per l'ennesima volta di non vergognarsi al fatto del "piccolo difetto" che la contraddistingue. Capelli sciolti e sauvage, rossetto rosso e fare sensuale: la Marcuzzi non ha rivali in fatto di bellezza e di stile e di certo riuscirà a incantare il pubblico con i suoi look all'insegna del glamour. Cosa indosserà per il debutto di Boomerissima? Per il momento l'unica cosa certa è che non delude mai i fan con le sue scelte fashion.