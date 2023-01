Elena Santarelli torna in tv con Alessia Marcuzzi: a Boomerissima brilla in total pink Elena Santarelli è stata tra le protagoniste della seconda puntata di Boomerissima, il nuovo programma di Rai 2 della collega e amica Alessia Marcuzzi. Per l’occasione ha puntato sul total pink, brillando sul palco con un sinuoso abito di paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Boomerissima, il nuovo programma del martedì sera di Rai 2 che ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. La conduttrice si era presa una pausa dai riflettori da circa due anni ma ora si sentiva pronta per ricominciare a lavorare a pieno ritmo e, dopo vari rimandi, ha finalmente dato il via a questa esperienza inedita. Se nella puntata di debutto aveva invitato il suo ex Francesco Facchinetti (il papà di Mia), questa settimana ha chiamato un'altra persona cara nella squadra dei Boomer. Si tratta di Elena Santarelli, che per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo meravigliosa in total pink: ecco chi ha firmato il suo lungo e sensuale abito scintillante.

Il look bubble-gum di Elena Santarelli

Elena Santarelli è stata tra gli ospiti speciali della seconda puntata di Boomerissima, il nuovo programma della sua amica Alessia Marcuzzi. Le due si sono ritrovate ancora una volta fianco a fianco su un palcoscenico televisivo, lo avevano già fatto qualche anno a Le Iene Show e ora sono state felici di poter tornare a collaborare professionalmente. Naturalmente ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile.

Elena Santarelli a Boomerissima

Se la "padrona di casa" si è trasformata in una dark lady con un abito di pizzo trasparente, la showgirl ha preferito l'effetto bubble-gum brillando in total pink. Niente accessori anni '80 come quelli sfoggiati da Alessia al debutto, Elena ha puntato sul glamour e sui trend più gettonati del momento.

Abito Rotate Birger Christensen

Chi ha firmato l'abito rosa di Elena Santarelli

Per la sua ospitata a Boomerissima Elena Santarelli ha scelto un lungo abito in rosa Barbie firmato Rotate Birger Christensen, per la precisione un modello ricoperto di scintillanti paillettes fucsia che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile. Ha lo scollo all’americana, la schiena scoperta e fascia le forme con sensualità (prezzo 230 euro).

La Santarelli in Rotate Birger Christensen

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gold col tacco a spilla di Aquazzura, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Nel corso nella puntata, però, ha cambiato drasticamente stile, trasformandosi in una delle ragazze di Occhi di Gatto con Alessia Marcuzzi ed Ema Stokholma (con tanto di tutina anni '80 e parrucca nera). Dopo questa piccola rivoluzione temporanea penserà a un cambio look drastico?