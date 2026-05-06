Angelina Jolie vende casa: 30 milioni per la villa a Hollywood con 10 bagni e un enorme giardino

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua enorme villa a Los Angeles. Immersa in un enorme giardino, conta 6 camere da letto e 10 bagni, il prezzo? Quasi 30 milioni di euro.

Angelina Jolie diversi anni fa aveva annunciato che avrebbe lasciato Los Angeles una volta che i figli più piccoli avrebbero compiuto 18 anni. Ora che Vivienne e Knox sono vicinissimi alla maggiore età, l'attrice ha pensato bene di mettere in vendita l'enorme villa a Hollywood acquistata per 24,5 milioni di dollari nel 2017, ovvero poco dopo il divorzio da Brad Pitt. Oltre mille metri quadrati di interni, 10 bagni, 6 stanze da letto e un enorme giardino: la tenuta appartenuta al regista Cecil B. DeMille, di recente ristrutturata dalla diva, è comparsa sul sito di Sotheby's International Realty, dove viene offerta a quasi 30 milioni di euro.

La villa appartenuta allo storico regista di Hollywood e a Charlie Chaplin

La villa in cui Angelina Jolie ha vissuto negli ultimi anni insieme ai figli è la celebre tenuta di Cecil B. DeMille, il regista che ha reso Hollywood la capitale mondiale dell'intrattenimento. Progettata nel 1913 dall'architetto B. Cooper Corbett, è una meravigliosa dimora in stile Beaux-Arts che si trova nel punto più alto della prestigiosa zona di Laughlin Park (non a caso vanta una suggestiva vista sulle Hollywood Hills e sull'Osservatorio Griffith).

Sotheby’s International Realty

Il regista la acquistò nel 1916 e pochi anni dopo la ampliò, unendola ala vicina residenza Dodd, famosa per aver in precedenza ospitato Charlie Chaplin. Sorge su un lotto di 8.093 mq ed è immersa in 2,1 acri di vegetazione che garantiscono una certa privacy. Gli interni sono distribuiti su due piani su una superficie di oltre 1.000 mq: si contano 6 stanze da letto, 10 bagni, salotti, disimpegni ed eleganti scale interne. A dominare è il total white ma gli arredi sono in legno scuro. La proprietà è stata interamente ristrutturata da Angelina Jolie nel 2017.

Sotheby’s International Realty

La tenuta con dependance, piscina e palestra

A rendere unica la proprietà sono gli enormi spazi esterni. Alberi secolari, prati ondulati e meravigliosi giardini danno la possibilità di passeggiare nella più totale tranquillità, mentre nel tempo libero ci si può dare allo sport e al relax grazie a una pool house, a una palestra e a una sala da tè.

Sotheby’s International Realty

Non manca la dependance con ingresso privato, studio, soggiorno con camino e garage separato con postazione di sicurezza. A gestire la vendita della villa è Sotheby's International Realty, che sul suo sito ufficiale la propone al prezzo di 29,85 milioni di dollari, ovvero 27,5 milioni di euro. Angelina Jolie ha più volte spiegato di essere rimasta a Los Angeles solo per rispettare gli accordi di divorzio ma, ora che i figli sono quasi maggiorenni, è libera di trasferirsi altrove, magari nella sua proprietà in Cambogia.