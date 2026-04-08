Perché i palazzi di Amsterdam hanno le scale interne strette e ripide

I palazzi di Amsterdam e delle principali città dei Paesi Bassi sono tutti alti e stretti e al loro interno hanno scale davvero ripide. Il motivo? Si tratta di una soluzione salva-spazio per risparmiare sulle tasse.

Chi almeno una volta nella vita è stato ad Amsterdam o in un'altra città dei Paesi Bassi saprà bene che praticamente tutti i palazzi, soprattutto quelli costruiti sugli iconici canali, sono molto stretti, alti e spesso inclinati in avanti. Al loro interno, inoltre, sono dotati di scale praticamente impossibili da affrontare quotidianamente, che sembrano vere e proprie montagne russe, tanto da trasformare ogni ritorno a casa in una scalata. Per quale motivo sono state costruite proprio in questo modo?

Le scale dei palazzi olandesi vengono chiamate "trappole"

Se si entra in uno degli iconici palazzi di una qualsiasi città dei Paesi Bassi, si viene "accolti" da rampe di scale che sembrano essere uscite da un film dell'orrore. Oltre a essere strettissime, sono anche alte e ripide, tanto da costringere chi se ne serve ad arrampicarsi nei punti più in pendenza. Spesso, inoltre, sono a chiocciola o a spirale e dai locali vengono chiamate "trappole". C'è un motivo ben preciso per cui la loro struttura sembra essere ispirata alle montagne russe: in passato le tasse sugli immobili si pagavano in base alla larghezza della facciata, dunque più stretta era la casa, meno erano elevate le tasse. Le scale strette e quasi verticali sono nate per essere un'ottima soluzione "salva-spazio". Come fanno le famiglie a trasportare biciclette e passeggini? Solitamente sui soffitti vengono create delle strutture di funi artigianali per farle salire e scendere all'occorrenza.

Scale nei palazzi olandesi

Perché i palazzi di Amsterdam sono in pendenza

Se da un lato i palazzi di Amsterdam e dei Paesi Bassi sono alti e stretti per una questione di risparmio, a primo impatto non si riesce a dare una spiegazione alla loro inclinazione. Innanzitutto si tratta di una conseguenza della conformazione del luogo. Costruite secoli fa sui terreni paludosi del luogo, le strutture col tempo hanno cominciato a pendere a causa del cedimento delle fondazioni in legno. Il dettaglio, però, non è stato considerato un limite, anzi è stato sfruttato per facilitare i traslochi. Visto che le scale strettissime rendono impossibile il trasporto dei mobili dall'interno, è necessario portarli nelle case dall'esterno, servendosi di un intricato sistema di ganci sul tetto. Le mura in pendenza sono così diventate una scelta strutturale per evitare che gli arredi sollevati urtino le finestre.