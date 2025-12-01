Dove si trova il primo edificio d’Europa fatto quasi completamente di legno
Avete sempre creduto che solo i grattacieli più alti al mondo potessero essere considerati il simbolo delle eccellenze architettoniche? Vi sbagliavate, la verità è che esistono moltissimi altri edifici unici nel loro genere, anche se la loro altezza è contenuta. Un esempio? Il Sawa di Rotterdam, l'unico palazzo in legno d'Europa progettato per avere un ruolo chiave nella rivoluzione green che dovrebbe interessare ogni angolo del mondo: ecco la sua storia.
Perché il Sawa di Rotterdam è un edificio green
Rotterdam è una delle capitali europee dell'architettura e non sorprende che proprio qui sia stato costruito Sawa, un complesso residenziale interamente in legno. Su incarico di Nice Developers & Era Contour, è stato progettato dallo studio Mei Architects and Planners: sorge a Lloydkwartier, ex area portuale trasformata in quartiere urbano, è alto 50 metri e viene definito l'edificio più sano dei Paesi Bassi. Il motivo è molto semplice: l'intero complesso nasce da un approccio "circolare" all'architettura, dunque attento al ciclo di vita dei materiali. Pensato per ridurre le emissioni di CO2 , migliorare la biodiversità e rendere i prezzi degli alloggi più accessibili, mixa alla perfezione densità abitativa, paesaggio e qualità degli spazi collettivi.
A cosa servono le terrazze col giardino
Il Sawa di Rotterdam si estende su una superficie di 12.000 mq, conta 109 appartamenti, un ristorante e diverse strutture sociali, dall'orto comune alla sala per le riparazioni. Costruito con un uso ridotto di calcestruzzo e acciaio, è stato realizzato in CLT, legno lamellare a strati incrociati, lasciato a vista negli interni. Il punto forte, però, è la struttura gradonata, essenziale per creare un sistema di terrazze verdi con vista sul fiume che rafforzano la biodiversità del quartiere.
Gli ampi spazi esterni ospitano fioriere e aiule con specie selezionate in base a quota e orientamento, così da permettere la creazione di nidi artificiali e microhabitat. Non mancano i pannelli fotovoltaici in copertura e un sistema di ventilazione naturale. Il dettaglio da non sottovalutare? Oltre agli appartamenti di proprietà, ci sono degli immobili destinati all'affitto a canone medio, in modo da favorire una composizione sociale eterogenea.