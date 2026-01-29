Dove vive Gabriel Garko: la villa a Zagarolo con enormi giardini e una palestra privata

Gabriel Garko è originario di Torino ma ha deciso di vivere in provincia di Roma, a Zagarolo. La sua villa è immersa nel verde, ha enormi giardini e all’interno una palestra privata e una sala cinema.

Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è nato a Torino nel 1972: sebbene sia cresciuto a Settimo Torinese, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, da anni si è trasferito stabilmente a Roma, così da poter comodamente lavorare tra set e studi televisivi. A differenza di molte star del suo calibro, però, ha deciso di evitare il centro della Capitale, preferendo vivere a Zagarolo, una località in zona Muracciola, la cui particolarità sta nel fatto che è immersa nel verde e nella tranquillità dei Monti Prenestini. Com'è fatta l'enorme villa in provincia di Roma?

La villa immersa nel verde in provincia di Roma

Per quale motivo Gabriel Garko ha deciso di vivere a Zagarolo? È la scelta ideale per rimanere vicino Roma ma senza rinunciare alla privacy. La sua enorme villa, infatti, è un vero e proprio "rifugio": si trova immersa nel verde dei Monti Prenestini ed è protetta da cancelli e sistemi di sicurezza.

Gabriel Garko all’esterno della villa

Dipinta di bianco, la struttura ha delle rocce vive sugli angoli e delle grate alle finestre, così da scoraggiare qualsiasi "curioso".

I giardini della villa a Zagarolo

Gli spazi esterni sono letteralmente enormi: ci sono giardini curatissimi ed estesi spazi verdi in cui si prende cura dei suoi cavalli, dei sui cani, dei suoi gatti e del suo lupo. L'attore possiede, inoltre, anche un acquario di 8 litri con pesci tropicali.

Gabriel Garko si prende cura dei cavalli

La camera da letto e il muro dei ricordi

L'interno della casa è classico ed elegante, arredato sui toni nel nero, grigio e marrone, con pavimenti in parquet e mobili in stile minimal che si alternano a enormi specchi con cornici in oro.

La scalinata con lo specchio d’oro

La camera da letto è in legno scuro, ha cassettiera e porte coordinate e un grande specchio in cui l'attore ama scattarsi selfie. Gabriel Garko non ama condividere molti dettagli del suo privato, non a caso le foto interne realizzate nella villa rivelano pochissimi dettagli dell'interior design.

L’ingresso della camera da letto

La cosa certa è che ha voluto creare degli angoli dedicati a relax, comfort e cura di se stesso, ovvero una palestra privata, una sala per la musica, una sala hobby e una sala cinema. Su una delle pareti, inoltre, ha raggruppato decine di foto significative della sua vita e della sua carriera, un vero e proprio "muro dei ricordi" che vuole tenere sempre con sé.