Giulia Salemi vola a Los Angeles: il primo look della vacanza è da “futura milf” Giulia Salemi è volata a Los Angeles per alcuni progetti lavorativi e per l’occasione ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato. Ha completato l’outfit dall’animo cozy con una felpa da “futura milf”.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi ha appena terminato la fortunata esperienza al Grande Fratello Vip, la scorsa settimana durante la finale ha incantato tutti con uno scintillante look gioiello, dando prova di essere non solo una professionista ma anche una vera e propria icona di stile. Ora, dopo essersi goduta la Pasqua in totale relax col fidanzato Pierpaolo Pretelli, è tornata già a lavorare a pieno ritmo e lo ha fatto partendo alla volta di Los Angeles. Al momento non ha ancora rivelato il progetto col quale sarebbe alle prese ma la cosa certa è che la vacanza non sarebbe di piacere. Come ha dato il via a questa "trasferta"? Con un look originale e cozy che non poteva passare inosservato.

Giulia Salemi in versione cozy

L'avevamo lasciata in total black per la reunion con i concorrenti del GF Vip, oggi ritroviamo Giulia Salemi a Los Angeles per un nuovo progetto lavorativo che al momento è top secret. Sarà perché per il viaggio ha voluto puntare sulla comodità o perché semplicemente quando non è sul palco preferisce lasciare nell'armadio abiti da sera e tacchi, ma la cosa certa è che ha lasciato spazio alla moda cozy. Ha abbinato un paio di leggings neri aderenti alla giacca di pelle over con le stringhe sulle maniche che aveva sfoggiato già a Milano. Ha poi completato il tutto con un paio di sneakers bianche indossate con i calzettoni di spugna in tinta e a vista, portati cioè sopra i pantaloni.

Il look cozy di Giulia Salemi

La felpa over di Giulia Salemi

A fare la differenza nell'outfit di Giulia Salemi è stata la maxi felpa, un modello azzurro largo e col cappuccio, decorato con la scritta "Future Milf" a contrasto sul petto. Si tratta di un capo firmato Nude Project e grazie all'influencer è destinato a diventare iconico. Occhiali da sole scuri, capelli legati in una coda effetto messy e sorriso stampato sulle labbra: Giulia non ha potuto fare a meno di immortalare con orgoglio la sua prima passeggiata a Beverly Hills. Ora probabilmente sta smaltendo il jet leg ma di sicuro, una volta ricaricate le batterie, tornerà a dare il meglio di lei in fatto di stile. In quante considerano la sua felpa il nuovo oggetto del desiderio?

