Giulia Salemi, la reunion con i concorrenti del GF Vip è in nero con la giacca di pelle Giulia Salemi ha organizzato una reunion con i concorrenti del GF Vip a pochi giorni dalla fine del reality. Per l’occasione ha puntato sullo stile dark con minidress e giacca di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

La settima edizione del Grande Fratello Vip è terminata lo scorso lunedì e ha visto il trionfo di Nikita, la concorrente che si è aggiudicata la vittoria a sorpresa. Giulia Salemi è stata una delle grandi rivelazioni del programma, è stato Alfonso Signorini a volerla fortemente al suo fianco nei panni di esperta social e, a giudicare dal successo ottenuto, non ha deluso le aspettative. Ora che l'esperienza è finita l'influencer non ha potuto fare a meno di "tirare le somme" e sui social ha condiviso un messaggio davvero toccante. Le sue parole sono state: "Ora che il viaggio è finito mi sveglio, respiro e mi rendo conto che ho le tasche piene di cose da raccontare, di esperienze di cui fare tesoro e da cui ripartire per migliorarmi come persona e come professionista". Non sorprende, dunque, che ieri sera abbia voluto organizzare una reunion con molti dei concorrenti, così da ripercorrere con loro alcuni dei momenti più divertenti di questo percorso.

Giulia Salemi, lo stile glamour al GF Vip

Sul palco del GF Vip Giulia Salemi aveva abituato i fan ai suoi look glamour, dagli abiti total black ai minidress in pieno stile primaverile, fino ad arrivare al completo scintillante della finale, ora che è tornata alla normale quotidianità non ha rinunciato all'innata passione per la moda. Lo ha dimostrato durante la reunion con i concorrenti del reality, in occasione della quale ha dato il meglio di lei in fatto di stile, ma apparendo un tantino più sbarazzina rispetto a quando ha calcato il palcoscenico di Canale 5. Niente gonne lunghe, maxi scollature o top che lasciano l'ombelico in mostra, ha preferito la semplicità di un minidress aderente e dark.

La reunion con i concorrenti del GF Vip

Il look dark di Giulia Salemi

A fare la differenza nell'outfit minimal e monocolor di Giulia Salemi sono stati gli accessori, tutti in total black. Ha abbinato il micro tubino a un paio di stivaloni di pelle col tacco alto, completando il tutto con una giacca di pelle oversize, per la precisione un modello a chiodo con delle stringhe sulle maniche. Lo ha portato sbottonato, così da rivelare l'abito coordinato. Capelli sciolti e lisci, make-up curato nei minimi dettagli e smartphone sempre tra le mani per immortalare i momenti salienti della serata: l'influencer porterà per sempre nel cuore la sua esperienza al GF Vip ed è per questo che non ha potuto fare a meno di organizzare un aperitivo con tutti i concorrenti che più ha amato.