Little by Little diventa Lidl by Lidl: quanto costa la giacca del brand che celebra la reunion degli Oasis Liam e Noel Gallagher tornano sul palco insieme dopo 16 anni: Lidl celebra la reunion con questa giacca dal nome ironico.

A cura di Giusy Dente

Instagram @helloromans

La canzone la conosciamo tutti, ce l'abbiamo ben chiara nelle orecchie, cantata da una delle band più iconiche e chiacchierate degli ultimi decenni. Si tratta di un testo degli Oasis che fa: "Little by little, wee gave you everything you ever dreamed of. Little by little the wheels of your life have slowly fallen off". Ispirandosi a questo brano così rappresentativo della carriera di Liam e Noel Gallagher e per celebrarne la reunion di coppia, Lidl ha realizzato una giacca a tema. Ecco che Little by Little è diventata Lidl by Lidl. L'iniziativa segue quella virale della croissant bag, la borsa-cornetto realizzata in collaborazione con il noto designer Nikolas Bentel andata sold out in pochi secondi.

La reunion degli Oasis

La band torna a esibirsi insieme dopo ben 16 anni. In questo arco di tempo ciascuno ha proseguito singolarmente la carriera ma i fan non hanno mai smesso di sperare in questa reunion. E il sogno si è avverato. Noel e Liam Gallagher stanno per dare il via a questo tour storico. Il primo concerto si terrà al Principality Stadium di Cardiff questa sera, venerdì 4 luglio. Proseguiranno poi per ben 41 date toccando Regno Unito, Irlanda, Nord America, Asia, Oceania e Sud America. Inutile dire che i biglietti sono andati a ruba immediatamente, con date sold out ovunque vista la portata dell'evento, che ha anche fatto (ri)esplodere la fama della band: +785% di ricerche su Spotify.

Instagram @helloromans

La giacca celebrativa firmata Lidl

La Oasis mania ha ispirato Lidl nella realizzazione di una giacca celebrativa, per festeggiare il ritorno della band sulla scena musicale. Il marchio tedesco (sì, proprio quello dei supermercati) ha lanciato una giacca in limited edition. In onore di Little by Little, uno dei successi mondiali dei fratelli Gallagher, l'hanno chiamata Lidl by Lidl. Il gioco virale funziona parecchio ed è opera dell'agenzia creativa di pubbliche relazioni Hello Romans. È anche un modo per festeggiare i 30 anni di Lidl in Inghilterra. Il design del capo riprende le tonalità blu, giallo e rosso del marchio Lidl, ma è anche un riferimento alla giacca Berghaus indossata da Liam Gallagher e da lui resa iconica.

Instagram @helloromans

Non solo: è accessoriata per tasche refrigeranti dove conservare bevande, una zip apribottiglie che torna sempre utile ai concerti e persino un tamburello. È il must have irrinunciabile per chi andrà a godersi il concerto della band britpop. Il lancio è stato annunciato tramite un murales di ben 9 metri in un luogo simbolico: la città natale dei Gallagher, appena fuori dall'Etihad Stadium di Manchester. Sarà disponibile dal 9 luglio online, venduta a 30 sterline nel Regno Unito e a 35 euro in Irlanda. I proventi andranno interamente in beneficenza: alla NSPCC nel Regno Unito e a Family Carers Ireland in Irlanda. "Abbiamo creato qualcosa di unico, divertente e perfetto per i fan dei festival" ha dichiarato Joanna Gomer, direttrice marketing Lidl GB.