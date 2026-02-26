Luché fuori dal palco di Sanremo mostra i loghi e indossa la borsa da oltre 10mila euro

Luché, in gara a Sanremo 2026 con Labirinto, ha dovuto coprire i loghi dei suoi abiti e dei suoi accessori sul palco dell’Ariston ma, una volta fuori dal teatro, ha cambiato registro: ecco quanto vale la sua borsa griffata.

Luché è tra i big in gara della 76esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Labirinto. Sebbene abbia già calcato il palcoscenico dell'Ariston due anni fa durante la serata dei duetti (alla quale venne invitato da Geolier), per lui si tratta di un'esperienza inedita. Fin dal debutto sul green carpet ha abbandonato il classico stile da rapper, è riuscito a mixare alla perfezione eleganza e street style tra pantaloni classici oversize, cravatte e giacche dal mood sportivo ma in velluto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Durante le esibizioni ha coperto i loghi, lasciati invece in bella vista durante le conferenze stampa.

Luché veste griffato fuori dal palco di Sanremo

Questa sera Luché sarà tra i big che si esibiranno nel corso della terza serata e probabilmente, così come successo sia sul green carpet che durante il debutto di martedì, sarà costretto a coprire i loghi degli abiti e degli accessori con lo scotch nero. Dopo lo scandalo delle scarpe di John Travolta di qualche anno fa, la produzione Rai fa di tutto pur di evitare episodi di pubblicità occulta, anche "censurare" lo stile degli artisti. Certo, in questo caso non si esclude che sia stato il team del rapper a mascherare il simbolo di Louis Vuitton sui look, ma tanto è bastato per far discutere. Non sorprende, dunque, che Luché lasci "libero sfogo" alla sua passione per le griffe solamente quando è fuori dal palco.

Luché in Louis Vuitton

Quanto vale la borsa griffata di Luché

Ieri, in occasione della conferenza stampa pomeridiana, Luché è tornato ai suoi tanto amati abiti da rapper, abbinando t-shirt bianca, felpa stampata col cappuccio e un biker di pelle a un paio di jeans beige oversize decorati con degli schizzi di pittura colorati.

Luché con la borsa logata di Louis Vuitton

Il dettaglio originale? Ha portato con lui una maxi borsa, per la precisione la Speedy P9 Bandoulière 50 di Louis Vuitton declinata in pelle di vitello celeste con il logo LV bianco all-over. Design destrutturato, tracolla e manici regolabili e borsellino coordinato portato come un portachiavi: la bag da giorno di Luché sul sito ufficiale della Maison costa 10.300 euro.