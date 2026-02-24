stile e Trend
Festival di Sanremo 2026

Luché e i loghi nascosti nel look della prima serata di Sanremo: scotch nero su bomber e occhiali

Luché è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Labirinto. Nella prima serata ha mixato eleganza e street style ma il dettaglio che non è passato inosservato è che ha coperto i loghi su occhiali e bomber.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine
Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente cominciato e fino al prossimo sabato i big in gara si esibiranno sulle note dei loro inediti. Tra i "debuttanti" quest'anno c'è Luché, che partecipa alla kermesse canora con il brano Labirinto. Per questa esperienza speciale ha detto addio allo stile da rapper ma è riuscito a inserire alcuni dettagli in pieno street style nei suoi look da palcoscenico. In quanti, però, hanno notato che nell'outfit della prima serata i loghi dei capi griffati sono stati coperti?

Chi ha firmato il look di Luché nella prima serata di Sanremo

In quanti ricordano il polverone scatenato a Sanremo dalle scarpe di John Travolta? Da allora tutti i loghi in vista indossati da artisti e ospiti sono stati coperti, così da evitare ogni tipo di pubblicità occulta. Anche quest'anno la regola non sembra essere cambiata e a dimostrarlo è stato il look che Luché ha sfoggiato nella prima serata. Così come sul green carpet, anche oggi si è affidato a Louis Vuitton, sfoggiando un completo caratterizzato da pantaloni dal taglio classico ma oversize, camicia bianca, cravatta a righe e bomber total black. Il rapper non ha rinunciato agli occhiali da sole scurissimi (sempre di Louis Vuitton) e ai bracciali scintillanti tempestati di diamanti.

Luché in Louis Vuitton con i loghi coperti
Il logo "nascosto" sul palco del Festival

Analizzando dettagliatamente l'outfit di Luché nella prima serata di Sanremo, si notano dei dettagli particolari: sia sulle aste degli occhiali che sulla parte bassa del bomber sono stati applicati dei pezzetti di scotch nero, così da coprire l'iconico logo di Louis Vuitton con la L e la V incrociate.

Occhiali Louis Vuitton
Al momento, però, non si sa se si sia trattata di un'imposizione della produzione Rai o di una scelta dello staff del rapper per evitare ogni polemica. L'unica cosa certa è che applicare del nastro adesivo su un look da prima serata non si addice affatto al dress code tipicamente sanremese.

Gli occhiali con il logo coperto
