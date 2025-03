video suggerito

Dopo le automobili il passeggino di lusso: quanto costa la new entry Lamborghini Lamborghini ha collaborato con un marchio britannico per la realizzazione di un passeggino (che costa quanto un’auto usata). Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dire Lamborghini significa dire automobili. Ebbene, tra i modelli che portano la firma della leggendaria azienda fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963, c'è ora anche qualcosa di molto diverso da una vettura. Le ruote sono sempre quattro, ma la new entry può ospitare un solo passeggero e non ha il volante: si tratta di un passeggino per neonati.

Quanto costa il passeggino Lamborghini

Lamborghini ha collaborato con il famoso marchio britannico Silver Cross (specializzato proprio in prodotti per l'infanzia e trasportini per neonati) per lanciare un passeggino in edizione limitata che hanno chiamato Reef AL Arancio. Ci sono solo 500 modelli disponibili in tutto il mondo venduti, come si legge sul sito ufficiale del brand britannico, a 4770 euro. Ognuno è contrassegnato dalla targhetta numerica nella pedana. Il passeggino è stato progettato per dare il massimo comfort al bebè. Dispone di ruote a sospensione, sistema di imbracatura, pedale freno ispirato alle supercar e anche un manubrio in stile automobilistico, che non poteva mancare visto il coinvolgimento dell'azienda italiana. Spiccano poi diversi dettagli di lusso: sofisticati elementi in camoscio, accenti in pelle italiana in stile automobilistico, il contrasto del nero con l'arancione. È un colore non casuale, anzi: è proprio una delle colorazioni più tipiche e distintive delle vetture dell'azienda, che in gamma ha diversi modelli iconici in questa nuance. Il Reef AL Arancio è descritto come: "Una visione di lusso e tradizione, pensata per i genitori che inseguono l'imprevisto".

Lamborghini e le case automobilistiche vicine al mondo fashion

Quella con Silver Cross non è la sola collaborazione dell'azienda italiana. È prevista per l'autunno 2025 l'uscita di una collezione moda in collaborazione con Balenciaga: giacche, T-shirt, gioielli, borse, tutto rivisitato con motivi ispirati al mondo Lamborghini. Il 2 dicembre è stata presentata un'anticipazione della partnership: una T-shirt bianca a maniche lunghe e dal taglio squadrato con la stampa della Lamborghini Temerario 2025, la seconda supercar ibrida dell’azienda. Quest'ultima, dunque, si sta muovendo come Ferrari, che è stata la prima a comprendere l'influenza dei brand di lusso nel settore automobilistico creando una linea di abbigliamento. Inizialmente era solo abbigliamento sportivo, poi nel novembre 2019 è stata annunciata una partnership pluriennale con Armani per abbigliamento formale a cui ha fatto seguito l'anno successivo quella con Richard Mille per gli orologi. Nel 2021 Ferrari ha debuttato in passerella, con una vera e propria sfilata: una collezione luxury disegnata da Rocco Iannone.