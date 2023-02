Giulia Salemi al GF Vip con Pierpaolo Pretelli: la coppia è dark tra trasparenze e giacche di pelle Giulia Salemi è tornata al Grande Fratello Vip e lo ha fatto con Pierpaolo Pretelli, dando così prova che la crisi di coppia è stata ormai superata. Per l’occasione ha osato con le trasparenze, indossando un abito nero dai dettagli nude.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini che quest'anno ha voluto al suo fianco una figura inedita, quella dell'esperta social che segue le reactions del pubblico sul web. Ha assegnato il ruolo a Giulia Salemi, l'influencer che in passato ha partecipato al programma anche dall'interno della casa di Cinecittà. Nelle scorse settimane proprio sul palco del GF aveva annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli ma, come è stato evidente durante le sfilate di Milano, il momento di buio è stato superato. I due sono tornati in tv insieme, apparendo super affiatati con tanto di look total black.

Il minidress trasparente di Giulia Salemi

Se la scorsa settimana Giulia Salemi aveva sorpreso il pubblico con una gonna animalier, nella puntata di ieri è tornata al suo amato total black ma senza rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Ha osato con le trasparenze indossando un minidress firmato Byblos, per la precisone un modello nero dall'effetto pelle della collezione Primavera/Estate 2023. Ha la gonna aderente, corta e asimmetrica, dei tagli cut-out sui lati che lasciano i fianchi nudi e il bustier a girocollo ma dai dettagli trasparenti che rivelavano l'assenza del reggiseno.

Byblos collezione S/S 2023

Pierpaolo Pretelli veste coordinato con Giulia

Per completare il tutto Giulia Salemi ha scelto dei sandali neri con tacco a spillo e fascette di Giuseppe Zanotti, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha tenuto i capelli sciolti ma leggermente tirati sui lati, lasciando cadere due ciuffi sul viso. Pierpaolo Pretelli ha pensato bene di vestirsi in coordinato con la compagna, puntando sempre sul total black. Ha scelto uno stile minimal con pantaloni aderenti e t-shirt abbinata, aggiungendo un tocco di originalità semplicemente con una giacca di pelle. Insomma, i "Prelemi" sono tornati e sono più adorabili e trendy che mai.