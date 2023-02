Giulia Salemi in animalier al GF Vip 7: gonna pitonata e sandali con dettaglio “serpente” Look animalier per Giulia Salemi al GF Vip, che ha scelto nuovamente un abito di uno stilista a lei molto caro.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Roberto Cavalli alla MFW

Nuova puntata del Grande Fratello Vip, nuove emozioni e sorprese: la puntata numero 36 del reality, andata in onda il 23 febbraio, ha sancito la fine dell'avventura per Antonino Spinalbese. L'ex fidanzato di Belén Rodriguez è stato eliminato dal gioco e ha lasciato la Casa. Nella diretta si è molto parlato del tormentato rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e in più Alfonso Signorini che ha annunciato anche un provvedimento disciplinare contro quattro inquilini. Il conduttore quest'anno è affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, mentre ricopre il ruolo di addetta ai social Giulia Salemi, la rivelazione di questa edizione.

Giulia Salemi, tra Settimana della Moda e GF Vip

Giulia Salemi è in un periodo denso di impegni professionali. Attualmente si sta dividendo tra le sfilate Settimana della Moda milanese e gli appuntamenti in studio del Grande Fratello Vip. L'influencer e fashion addicted è ospite fissa della Milano Fashion Week. Stavolta ha aperto le danze con un look in toni pastello: ha anticipato la primavera in lilla, con un abito abbinato a corsetto. Poi si è spostata alla sfilata di Roberto Cavalli, che ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2023-24. Per l'occasione ha puntato sulla stampa animalier, un must del brand, di cui ha indossato le creazioni anche al GF Vip.

Giulia Salemi in Roberto Cavalli al GF Vip

Giulia Salemi con l'abito pitonato

Giulia Salemi è una fan di Roberto Cavalli, brand di cui sta indossando le creazioni durante l'esperienza di addetta ai social nelle dirette in prima serata del GF Vip. È lei a studiare i social, a leggere i commenti degli utenti, per capire le impressioni del pubblico sui concorrenti e su ciò che accade nella Casa. Già a dicembre aveva sfoggiato un abito con dettaglio cut-out e doppio spacco firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, caratterizzato da un'audace stampa animalier.

Poi nella puntata numero 35 è stata la volta di un abitino di pelle con "artigli" sul seno, un look dark che rientra perfettamente nel suo stile, essendo un'appassionata nel total black. Ha scelto Roberto Cavalli anche per la puntata numero 36. L'abito è composto da un corpetto aderente nero con spalline sottilissime che si incrociano sulla schiena e ampia scollatura, con gonna in stampa animalier, un pitonato black&white. L'ha abbinato a un paio di sandali di Giuseppe Zanotti di una collezione passata. Sono caratterizzati da un dettaglio ondulato, come un "serpente'" in metallo color oro sul collo del piede. Animalier dalla testa ai piedi insomma.