Giulia Salemi al GF Vip 7 con gli “artigli” sul seno: la puntata 35 è col minidress di pelle Giulia Salemi al GF Vip torna al total black, con l’audace abitino di pelle impreziosito da dettagli stringati e “artigli” sul seno.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Roberto Cavalli

Alfonso Signorini quest'anno al Grande Fratello Vip 7 può contare su una squadra di opinionisti senza peli sulla lingua. In studio lo accompagnano nell'avventura Orietta Berti e Sonia Bruganelli, mentre Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono i conduttori del GF Vip Party, in cui si commentano tutti i fatti più rilevanti accaduti nella Casa. La rivelazione di questa edizione è però Giulia Salemi, passata dal ruolo di concorrente a quello di esperta dei social: puntata dopo puntata monitora le opinioni del pubblico condivise sui social, per capire cosa pensa il pubblico dei vari concorrenti. Ha portato nel programma una ventata di freschezza, distinguendosi coi suoi outfit sempre trendy e alla moda.

Giulia Salemi, back to black

Sin dall'inizio di questa settima edizione del GF Vip, Giulia Salemi si è mostrata disposta a sperimentare molto in fatto di look. Ha proposto outfit sempre diversi ma uno più trendy dell'altro: dalla tuta in stile Catwoman del debutto è passata persino alla coppia tuta-sneakers per "sfidare" la collega Sonia Bruganelli, passando per l'audacia della pelle e del latex in total black fino a look più romantici e primaverili, come quello della puntata numero 30, quando ha sfoggiato un abito lilla con dettaglio floreale applicato sui sandali.

Nella puntata numero 35 del 20 febbraio è tornata al suo look preferito. La predilezione della conduttrice è sicuramente per il total black, quello maggiormente presente nelle sue scelte stilistiche. Al GF lo ha scelto tantissime volte, dal tubino aderente con incrocio sul seno e dettagli cut-out al mini dress con scollatura "a palloncino" decorata con maxi ruches per la puntata natalizia. Stavolta ha puntato su un abitino corto firmato Roberto Cavalli, con corpetto dall'ampia scollatura, coppe preformate e dettagli stringati. Dello stesso brand anche le scarpe, un paio di décolleté abbinate al vestito. La conduttrice è apparsa particolarmente radiosa in studio. Il motivo? Ha svelato di aver fatto pace col fidanzato Pierpaolo Pretelli, con cui stava attraversando un momento di crisi. Tutto è bene quel che finisce bene.