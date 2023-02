Giulia Salemi alla Fashion Week in lilla: indossa il corsetto sopra all’abito Giulia Salemi è riuscita a partecipare alla Milano Fashion Week nonostante i numerosi eventi lavorativi. Per l’occasione ha anticipato la primavera in lilla, arricchendo il look con un corsetto.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è tra gli eventi dell'anno più attesi e anche in questa edizione non sta deludendo le aspettative degli appassionati di moda. Fino alla prossima domenica saranno molte le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto le star che presenziano nei front-row e alle serate di gala. Giulia Salemi è tra loro e, sebbene abbia l'agenda fitta di impegni tra il GF Vip ed R101, è riuscita lo stesso a trovare un piccolo "buco" per la Settimana della Moda: ecco il look originale e sensuale che ha sfoggiato sui social.

Giulia Salemi anticipa la primavera

Questa sera Giulia Salemi sarà al GF Vip ma, prima di partire alla volta di Roma, ha partecipato ad alcuni eventi della Settimana della Moda, riuscendoli a incastrare tra i suoi mille impegni professionali. Non sorprende, dunque, che sui social abbia scherzato con ironia dicendo: "Ma perché non inserire anche un po’ di Fashion Week nella mia vita così tranquilla?". Per dare il via alle danze ha puntato su un colore super primaverile, il lilla, così da aggiungere un tocco vitaminico e luminoso alla lunga e dura giornata lavorativa.

Abito Patrizia Pepe

Il look col corsetto di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha indossato un abito lilla della collezione Primavera/Estate di Patrizia Pepe, un modello fasciante in maglia con le maniche lunghe e la gonna alla caviglia che fascia sinuosamente i fianchi. La cosa particolare è che lo ha abbinato a un corsetto strutturato col ferretto, portandolo sopra all'abito così da mettere in risalto la silhouette a clessidra. Sandali nude col tacco a spillo, minibag bianca e capelli lisci a effetto liquid hair: l'influencer di origini persiane sembra non avere rivali in fatto di stile. Cosa sfoggerà questa sera al Grande Fratello Vip?