Giulia Salemi brilla alla finale del GF Vip 7 col completo candido tempestato di cristalli Giulia Salemi “vince” questa edizione del GF Vip, dove si è imposta con naturalezza sfoggiando look sempre diversi, ma uno più trendy dell’altro.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo ben 197 giorni di isolamento dal mondo esterno, chiusi nella Casa del Grande Fratello, l'avventura del concorrenti di questa settima edizione del reality si è conclusa. La finale ha decretato Nikita Pelizon vincitrice: a lei va il montepremi di 100 mila euro. È stata una puntata ricca emozioni e sorprese e il cast coinvolto nel programma ha salutato il pubblico dopo oltre 40 dirette, che hanno visto in studio il conduttore Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti. Tra questi Giulia Salemi, che ha conquistato tutti con la sua spontaneità (e coi suoi look alla moda).

Giulia Salemi "vince" il Grande Fratello

Alfonso Signorini ha scelto di avere con sé in studio Giulia Salemi quest'anno: si è rivelata una scelta vincente, perché la showgirl ha conquistato tutti. Su Twitter c'è addirittura chi sogna di vederla al timone come conduttrice, il prossimo anno. Un'altra possibilità è la "promozione" a opinionista, al posto o al fianco di Sonia Bruganelli. Le due si sono trovate bene a lavorare insieme e la moglie di Paolo Bonolis ha anche salutato la collega con un regalo.

La showgirl persiana si è posta con garbo ed educazione, svolgendo il proprio ruolo con professionalità ma senza prendersi troppo sul serio, preferendo anzi giocare col pubblico, che l'ha apprezzata per la naturalezza e la spontaneità. Sicuramente ha fatto centro anche con gli outfit, tutti diversi e uno più trendy dell'altro.

Leggi anche Edoardo Tavassi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 7

La finale del GF è total white

Giulia Salemi è un'icona di stile, sempre aggiornata sulle ultime tendenze. Nelle occasioni speciali punta su outfit glamour scintillanti, è una fan delle trasparenze, quando vuole sa osare con maxi spacchi, scollature e strategici tagli cut-out, ma è impeccabile anche in vesti casual, sempre griffate e alla moda. Per la finale del Grande Fratello ha incantato tutti in total white.

Ha scelto un completo candido di raso composto da top strapless con dettaglio scintillante sul décolleté e gonna con cintura gioiello, una doppia fascia incrociata tempestata di cristalli argentati. Bianche anche le scarpe, un paio di sandali col tacco a spillo molto eleganti, da vera diva.