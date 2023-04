Il compleanno di Giulia Salemi: 30 anni in 30 look di tendenza Oggi, 1 aprile 2023, l’influencer e conduttrice tv Giulia Salemi compie 30 anni: dai red carpet agli studi tv, ecco i look che hanno segnato la sua carriera.

A cura di Beatrice Manca

Giulia Salemi in Gaelle Paris

Giulia Salemi compie 30 anni: l'influencer e conduttrice è nata il 1 aprile 1993 e festeggia "la cifra tonda". L'ingresso nei 30 coincide con un momento di grande successo personale e professionale: la crisi con Pierpaolo Pretelli è ormai alle spalle, l'influencer è tornata negli studi del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, conduce il suo Salotto Salemi su La5 e ha appena concluso un'esperienza a Radio101. Il segreto del suo successo? Un rapporto strettissimo con i suoi follower, che di lei amano la spontaneità e lo stile sempre impeccabile e di tendenza.

L'evoluzione di stile di Giulia Salemi

Capelli lunghissimi, occhi da gatta e una vera e propria passione per la moda. Giulia Salemi negli anni ha affinato uno stile sempre più sofisticato e glamour. Sembra ormai lontano anni luce l'esordio da Velina, nel 2012, quando non era neanche ventenne. Da allora grazie ai social l'influencer di origini iraniane ha conquistato un seguito sempre più nutrito e fedele: la fama è arrivata con Pechino Express nel 2015, dove partecipava insieme alla madre. Da lì Giulia Salemi non si è più fermata, conquistando televisione e red carpet. Nonostante quando scivolone di stile subito perdonato (ricordate il vestito arancio con un super spacco al Festival del Cinema di Venezia?) Giulia Salemi è presto diventata l'icona di stile 3.0: sempre aggiornata sulle ultime tendenze, glamour sul red carpet, ma anche pronta a mostrarsi in versione casual e rilassata su Instagram.

Giulia Salemi in Pamela Rolland al Festival di Cannes 2022

Man mano che la sua carriera procedeva, anche lo stile di Giulia Salemi si evolveva in maniera più sofisticata e matura. Nel 2021 partecipò al Grande Fratello Vip sfoggiando una serie di outfit colorati e sensuali, tra cui l'iconico Jungle Dress di Versace (lo stesso indossato anche da Jennifer Lopez). L'anno successivo è tornata nel programma come esperta social: è stata lei a portare la voce dei telespettatori all'interno dello studio. In questa nuova avventura ha mostrato un nuovo stile, curato dalla stylist Veronica Bergamini. I suoi outfit sono diventati sempre più concettuali: tutine aderenti, abiti asimmetrici e con tagli cut out, look "sfumati" ispirati agli anni Novanta o cinture gioiello a forma di coccodrillo.

Giulia Salemi in Salvatore Vignola

Progressivamente, Giulia Salemi ha abbandonato i maxi loghi per passare a abiti d'impatto di designer meno sconosciuti, ma più sperimentali, come Marco Rambaldi, Salvatore Vignola e David Koma. La sua cifra distintiva? Sensualità e attitudine cool, senza paura di osare. L'abbiamo vista sfoggiare sandali griffati coi denti sul tacco, ma anche abiti dai colori accesi in stile Barbiecore e perfino una tuta da ginnastica: Giulia Salemi è in grado di passare da abiti da sirena a cargo pants con disinvoltura, mantenendo la sua attitudine cool.

Giulia Salemi in Wolford x Mugler

Anche nei momenti "di relax" non rinuncia a dettagli di lusso e abiti sexy: ama indossare crop top e bralette con pantaloni oversize e sneakers, ma anche minidress intrecciati o con inserti trasparenti. Dalle tute "effetto seconda pelle" di Mugler fino ai maxi bomber firmati GCDS, il guardaroba di Giulia Salemi è una guida illustrata alle ultime tendenze: cosa indosserà per festeggiare il compleanno?