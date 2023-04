Sonia Bruganelli regala Louis Vuitton a Giulia Salemi: “Per Ciao Darwin? No, saresti troppo vestita” Un regalo di Sonia Bruganelli per Giulia Salemi dietro le quinte del GfVip: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante”.

È il tempo dei saluti dietro le quinte del Grande Fratello Vip, ma Sonia Bruganelli non si smentisce in quanto a signorilità. Come se fosse lei la padrona di casa, l'opinionista e mecenate della comunicazione ha regalato un abito Louis Vuitton a Giulia Salemi. Il motivo? Perché si è comportata professionalmente bene in questa edizione e perché gode della stima di Sonia Bruganelli, come dimostra il video pubblicato da Chi Magazine.

Le parole di Sonia Bruganelli per Giulia Salemi

Sonia Bruganelli ha fatto un piccolo discorso di saluto per Giulia Salemi, prima di consegnarle il regalo. Tra i presenti scherzano: "Ma è l'abito per Ciao Darwin?", la risposta pronta di Sonia Bruganelli: "No, sarebbe troppo vestita".

Ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti nella tua prima importante, una prima professionale. Le auguro tantissimi successi. Per Ciao Darwin? No, sarebbe troppo vestita. Però, potrebbe essere una cosa carina, chissà.

Giulia Salemi legge il biglietto

Giulia Salemi, molto emozionato, legge il biglietto che le è stato dedicato da Sonia Bruganelli prima di scartare l'abito Louis Vuitton: "Io sono scioccata, davvero". Nel biglietto, Giulia Salemi scrive: "Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia". Questo regalo potrebbe costare fino a 7-8 mila euro.

Il futuro di Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata impiegata per la prima volta al Grande Fratello Vip 7 come opinionista e lettrice dei commenti sui social e si è ben distinta lungo tutta quest'edizione. Tra i commenti dei presenti, c'è stato un inequivocabile: "Togliete la carta alla Bruganelli", considerato ovviamente il costo dell'abito Louis Vuitton. Questo regalo potrebbe rappresentare l'investitura di Giulia Salemi come prossima opinionista del Grande Fratello Vip, proprio in luogo di Sonia Bruganelli.