Giulia Salemi al GF Vip brilla con il look gioiello: abbina minidress e sandali scintillanti Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e ancora una volta Giulia Salemi ha incantato tutti col suo look. Ha puntato sugli scintillii con abito e scarpe gioiello che non potevano passare inosservati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua settima edizione che ancora una volta viene presentato da Alfonso Signorini. Al di là delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, quest'ultimo ha voluto al suo fianco un'altra figura inedita, quella dell'esperta social. A ricoprire il ruolo non poteva che essere l'influencer ed ex gieffina Giulia Salemi, che settimana dopo settimana segue le reazioni del pubblico su Twitter. In ogni diretta, inoltre, dà spazio al glamour con dei look all'ultima moda. Dopo l'outfit dark coordinato a quello del fidanzato Pierpaolo Pretelli, questa volta ha osato con gli scintillii.

L'abito scintillante di Giulia Salemi

Gonne pitonate, abiti di pelle, bustier trasparenti, per la 38esima puntata del GF Vip Giulia Salemi ha temporaneamente cambiato stile. Ha rinunciato ai capi dall'animo aggressivo e audace, preferendo qualcosa di più principesco, anche se non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Ha puntato sugli scintillii indossando un minidress gioiello in total silver firmato Des Phemmes. Per la precisione si tratta un modello a tubino con le spalline larghe, la scollatura tonda e la gonna aderente, la cui particolarità sta nel fatto che è ricoperto di paillettes argentate che non possono passare inosservate.

Minidress Des Phemmes

Giulia Salemi con il look sparkling

A completare gli outfit non poteva mancare un ulteriore tocco sparkling: Giulia ha infatti abbinato il mini abito scintillante a un paio di sandali gioiello in tinta di Giuseppe Zanotti. Ha poi rinunciato alle pieghe sciolte, preferendo un raccolto tiratissimo che ha messo in risalto il viso e il make-up dai toni naturali ma con una linea di eye-liner marcata. Insomma, l'influencer ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile: ora che ha ritrovato il sorriso dopo il ritorno del "sereno" con Pierpaolo è ancora più raggiante. Cosa indosserà nella prossima puntata del reality?