Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori: annunciano la gravidanza con le camicie bianche Natalia Paragoni è incinta. Col fidanzato Andrea Zelletta ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Nelle foto sfoggiano un look di coppia coordinato.

A cura di Giusy Dente

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato con una serie di scatti di coppia in bianco e nero che nel 2023 diventeranno genitori. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, stanno insieme da quattro anni e sono molto seguiti sui social. Fan e follower già da alcune settimane avevano ipotizzato che la 25enne potesse essere incinta, ma la modella ha preferito mantenere il segreto e dare la notizia a modo suo, in concomitanza coi festeggiamenti del compleanno.

Doppi festeggiamenti per Natalia Paragoni

Natalia Paragoni con un po' di ritardo ha festeggiato il compleanno, in compagnia del fidanzato e di tanti amici, in un ristorante di Milano. Il party è giunto in concomitanza con un annuncio che i fan della modella si aspettavano già da un po' di tempo. Assieme al compagno Andrea Zelletta, infatti, la 25enne ha annunciato la prima gravidanza.

"Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura" ha scritto su Instagram. Sul social ha condiviso una serie di scatti di coppia in bianco e nero, in cui compaiono anche i due cani che fanno parte della famiglia: una famiglia che si sta per allargare.

"Presto in 5" ha infatti scritto la modella. Non si conosce ancora il sesso del bebè in arrivo né i nomi che hanno in mente i genitori. Il parto dovrebbe avvenire questa estate, visto che la modella ha scritto di essere entrata nel quarto mese di gravidanza. Chissà se come molti colleghi del mondo dello spettacolo e dei social, opteranno per un gender reveal party in grande stile.

Lo ha fatto Aurora Ramazzotti per esempio, ma anche Beatrice Valli. Intanto fan e follower hanno sommerso la coppia di auguri e congratulazioni a cui si sono aggiunti quelli di volti noti come Elisabetta Gregoraci, Alba Parietti, Paola Turani, Cristina Marino, Costanza Caracciolo e molti altri.