Beatrice Valli, tutti in bianco per l’annuncio del sesso del bebè in arrivo Look candido per Beatrice Valli e figli. L’influencer ha rivelato il sesso del quarto figlio: lei e Marco Fantini accoglieranno in famiglia una femminuccia.

A cura di Giusy Dente

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno condiviso con fan e follower il momento in cui lui ha scoperto il sesso del figlio in arrivo. L'influencer glielo ha tenuto nascosto per potergli fare una sorpresa in grande stile, con tante sorprese, in presenza degli altri bimbi. L'influencer, infatti, è mamma di Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Nel 2017 e nel 2020 sono poi nati Bianca e Azzurra.

La famiglia si allarga

Da tempo circolavano voci di una possibile quarta gravidanza di Beatrice Valli. L'influencer in un primo momento ha smentito, per poi annunciare ufficialmente l'allargamento della famiglia alcune settimane dopo. Ha dovuto ammettere che la colpa del pancino sospetto che le veniva attribuito non era l'intolleranza al lattosio, con cui si era in un primo tempo giustificata! Ha però preferito rispettare i propri tempi, senza fretta e dare la bella notizia al momento giusto, decidendolo unicamente assieme al proprio compagno una volta pronti davvero. Da quel momento si sono susseguite insistenti domande circa il sesso del bebè il nome scelto per lui o per lei. La coppia ha seguitissima e ovviamente ha attorno una community affezionata e molto curiosa! Dopo aver tenuto tutti sulle spine per un po', i due hanno svelato il mistero: la famiglia accoglierà una femminuccia! E ora è subito scattato il toto nome. Nel video condiviso sui social la piccola Bianca dice che le piacerebbe chiamarla Martina: staremo a vedere.

Beatrice Valli sceglie in bianco

Niente rosa e azzurro, colori tradizionali a un gender reveal. Beatrice Valli ha puntato sul bianco, così da non dare alcun indizio col suo look né fare riferimento a un sesso o l'altro. Ha scelto un outfit candido semplice: un abito a trapezio senza spalline, con fiocco attorno al collo. Lo ha abbinato a un paio di stivali gialli. Avevano scelto il neutro total white anche Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, che si erano vestono coordinati ai figli al gender reveal della scorsa estate. Camicia azzurra per Marco Fantini, che fino all'ultimo ha sperato in un maschietto.