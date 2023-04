Giulia Salemi compie 30 anni: al party nude look total white e abito rosa con maxi scollatura Giulia Salemi ha festeggiato i 30 anni con un party in grande stile a tema anni 90 e 2000. Durante la serata ha sfoggiato due abiti.

A cura di Giusy Dente

"RIP 20" si legge sui cuscini che inondano la sala dove Giulia Salemi ha festeggiato in grande stile il suo compleanno. La showgirl (nata l'1 aprile 1993) ha voluto intorno a sé tutte le persone care, per celebrare l'ingresso negli "enta": ha compito infatti 30 anni e l'occasione non poteva certo passare inosservata. Dal fidanzato Pierpaolo Pretelli alle amiche Paola Di Benedetto, Federica Nargi, Adua Del Vesco e Bianca Atzei passando per Alfonso Signorini: al party c'erano davvero tutti! Erano presenti anche Paolo Meneguzzi e i Gemelli Diversi, guest star della serata a tema Festivalbar. La festeggiata ha voluto esagerare sfoggiando due abiti diversi, uno in stile Barbie e l'altro a effetto nude.

Cosa ha indossato Giulia Salemi al compleanno

Giulia Salemi sta vivendo un momento particolarmente felice, sia dal punto di vista professionale che sul fronte privato. Dopo una piccola crisi, prosegue a gonfie vele la relazione con Pierpaolo Pretelli. Lavorativamente invece è impegnata col Grande Fratello Vip, un'avventura che le sta regalando molte soddisfazioni: sicuramente ci sono nuove avventure in vista per lei nel post reality, che si avvia alla conclusione. La festa di compleanno che ha organizzato per celebrare i 30 anni le ha permesso di avere attorno tutte le persone care e visto che ha un rapporto molto stretto con la sua community, ha ovviamente testimoniato sui social il party, portando la community con sé nel dietro le quinte della serata.

Ha scelto due cambi d'abito. Il suo stile impeccabile e di tendenza è uno degli aspetti che i fan amano maggiormente. Per il party a tema la neo 30enne ha puntato su due creazioni molto diverse tra loro, entrambe in linea con le tendenze attuali. A una fashion addicted come Giulia Salemi non è sfuggito il trend Barbiecore, l'estetica che punta tutto sul rosa tanto caro alla bambola più famosa di sempre. Per una parte della serata la festeggiata ha indossato appunto un abito da sera color bubblegum leggermente drappeggiato sui fianchi e con schiena nuda, incrocio sul décolleté e tagli cut-out sui fianchi. Lo ha abbinato a un paio di scintillanti sandali color argento, col tacco a spillo vertiginoso.

Decisamente diverso l'altro outfit, un nude look audace e sensuale in total white. Si tratta di una creazione firmata GCDS, un brand particolarmente caro alla showgirl di cui indossa spesso le creazioni (anche nella semifinale del GF Vip). Ha sfoggiato una tuta completamente trasparente, con maxi scollatura e bretelline sottili, con fondo leggermente a zampa e lingerie in vista. Ha abbinato un tanga candido e un reggiseno gioiello, tempestato di paillettes color argento. Sandali bianchi, questa volta e per impreziosire ulteriormente l'outfit ha aggiunto le creazioni di Salvini Gioielli. Qual è il look più bello?