Ilary Blasi al concerto dei Maneskin è rock: sfida il caldo con la pelliccia yeti Ilary Blasi è stata al concerto dei Maneskin col compagno Bastian e sui social ha rivelato il look dall’animo rock scelto per l’occasione. Maglione crop smanicato, occhiali da sole e pelliccia yeti: ecco le foto della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend di Ilary Blasi è stato letteralmente scatenato. Raggiunta a Roma dal fidanzato Bastian Muller, ha partecipato in sua compagnia al concerto dei Maneskin, documentando tutto sui social con foto e video. Ha ballato sulle note delle hit rock della band, ha sfoggiato un look "a tema" e a fine live ha addirittura incontrato il frontman Damiano David nel backstage, lasciandosi immortalare al suo fianco con tutti gli amici che l'hanno accompagnata all'evento. Insomma, la conduttrice si sta godendo al massimo quest'ultimo periodo di "pausa professionale" prima del ritorno in tv con la nuova edizione de L'isola dei famosi.

Ilary Blasi con la pelliccia in primavera

L'avevamo lasciata alle prese con un fitting a poche settimane dal ritorno sul palco del reality di Canale 5, oggi ritroviamo Ilary Blasi in versione rock al concerto dei Maneskin. Sebbene sia ormai cominciata la primavera, lo scorso weekend ha indossato un capo tutt'altro che leggero. Complici le temperature leggermente in calo degli ultimi giorni, ha sfoggiato una maxi pelliccia yeti, per la precisione un modello beige con il pelo lungo a effetto spettinato. Sarà perché il tessuto furry si adeguava alla perfezione all'atmosfera rock dell'evento o perché semplicemente voleva proteggersi dal freddo, ma la cosa certa è che Ilary ha stravolto le convenzioni primaverili.

Ilary Blasi con la pelliccia yeti

Il look da concerto di Ilary Blasi

Nel momento in cui si è scatenata a tempo di musica sulle hit dei Maneskin, Ilary ha tolto la pelliccia e ha rivelato il suo look "da concerto". Ha indossato un maglione crop smanicato in total white decorato con delle trecce ricamate e un paio di pantaloni neri a vita alta, lasciando così gli addominali scolpiti in bella vista.

Il look da concerto di Ilary Blasi

Non sono mancati gli occhiali sa sole da diva, per la precisione un modello con montatura e lenti scure ispirato agli anni '90. Capelli sciolti e sauvage, trucco impeccabile nonostante il caldo e il sudore e linguacce rivolte alla camera: la conduttrice non ha rivali in fatto di stile trendy ed esuberante anche quando veste casual.