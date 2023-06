Michelle Hunziker, le vacanze in barca con le figlie tra cappelli di paglia e occhiali colorati Michelle Hunziker si sta godendo qualche giorno di mare in Costiera Amalfitana e sfoggia look “matchy matchy” con le figlie.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è arrivata in anticipo anche per Michelle Hunziker: la conduttrice tv si sta godendo qualche giorno di meritato riposo in barca, in compagnia delle figlie e degli amici. Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore, è rimasta a casa con il figlio neonato Cesare, mentre la nonna Michelle in Costiera Amalfitana condivide sui social i momenti più belli del weekend e regala anche qualche anticipazione dei look estivi, all'insegna di colore e freschezza. Gli accessori da copiare? Il cappello di paglia e gli occhiali da sole colorati, gli alleati per difendersi dal sole con stile!

Michelle Hunziker in Costiera Amalfitana

L'estate di Michelle Hunziker è iniziata in alta quota: pochi giorni fa ha condiviso una foto in costume da bagno… sulla neve! Ora però, complice l'arrivo del caldo, è partita per il mare: è su una barca al largo di Amalfi, come dimostrano le foto tra i famosi limoni della Costiera. Il viaggio non è partito nel migliore dei modi: il volo è stato cancellato, ma, dopo alcuni disagi, la conduttrice è riuscita ugualmente ad arrivare a destinazione.

Michelle Hunziker con gli occhiali da sole colorati

Michelle Hunziker con il cappello di paglia

La conduttrice tv in barca sfoggia look all'insegna della semplicità: t-shirt bianche e camicie colorate. La nuance su cui puntare? Sicuramente il rosa, tornato in grande stile grazie al trend Barbiecore. La conduttrice ha anche abbinato un paio di occhiali da sole dalla montatura spessa fucsia. Le montature spesse e colorate sono la tendenza dell'estate 2023 e sono l'investimento da fare durante i saldi. I look sono completati da un cappello di paglia in stile panama, ideale per non soffrire il caldo. Il dettaglio più tenero? La figlia ha voluto ‘copiare' il look della mamma: camicetta bianca e cappello di paglia abbinato.

