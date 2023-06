Michelle Hunziker in costume ma con gli scarponcini da neve: l’estate comincia tra le Alpi svizzere È arrivata la prima foto in costume del 2023 di Michelle Hunziker ma la cosa particolare è che è tutt’altro che tradizionale. La presentatrice ha posato in versione balneare ma con gli scarponcini da neve sullo sfondo delle Alpi svizzere.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo all'inizio dell'estate 2023 e le star fanno a gara per postare per prime le loro foto in costume sullo sfondo di location balneari da sogno. Michelle Hunziker non fa eccezione ma ha pensato bene di sfidare le convenzioni, mettendo in mostra il lato più rivoluzionario del suo carattere. Per lei niente spiagge, palme o mare cristallino, ha preferito la montagna e la neve. Non per questo, però, ha rinunciato al costume, anzi, ha sfidato il freddo facendo trionfare la sua innata bellezza e sensualità con un modello che si preannuncia un must.

Michelle Hunziker col costume rosso fuoco

Dopo aver incantato i fan senza trucco ma con la borsa di lusso, Michelle Hunziker è tornata a far parlare di sé. Per la sua prima foto in costume dell'anno non ha scelto le classiche location marittime ma i meravigliosi panorami alpini della sua Svizzera. Sullo sfondo di splendide montagne innevate ha posato con indosso un costume rosso fuoco, un modello intero e sgambato con la scollatura maxi e la schiena nuda. Niente infradito o ciabattine, per completare il tutto ha dovuto puntare necessariamente su un paio di scarponcini da neve con i calzettoni neri. In quanti senza conoscerla riuscirebbero a credere che è nonna?

Michelle Hunziker in costume sulla neve

Perché Michelle Hunziker ha posato in costume sulla neve

Nella didascalia del primo post in costume del 2023 Michelle Hunziker ha spiegato per quale motivo ha posato in versione balneare tra le Alpi svizzere, il tutto senza rinunciare all'ironia che da sempre la contraddistingue. Le sue parole sono state: "Ho sempre voluto provare l'ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6°. Adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta. Cretinaggine a parte vi invito a visitare Jungfraujoch a 3570 metri, uno dei ghiacciai più belli d'Europa". Così facendo ha svelato il progetto nascosto dietro il suo recente viaggio in Svizzera: si trattava di uno shooting promozionale dedicato alla sua terra natale.