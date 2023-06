Michelle Hunziker in verde per la Giornata green: la borsa di jeans costa oltre 2mila euro Michelle Hunziker ha celebrato la Giornata internazionale dell’ambiente con un look “green” e ha completato il tutto con una borsa in denim griffata: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è impegnatissima in questo periodo della sua vita: oltre a essere alle prese con la sua prima esperienza da nonna, sta anche portando avanti diversi progetti lavorativi. Ogni sera è dietro al bancone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, di recente è volata in Svizzera per un evento promozionale del suo paese e, come se non bastasse, viene spesso scelta come testimonial da brand fashion. Questa mattina, ad esempio, è diventata protagonista di uno shooting all'insegna del fashion ma prima di lasciarsi immortalare sul set si è scattata un selfie in versione green.

Il look green di Michelle Hunziker

Oggi, 5 giugno 2023, si celebra la Giornata internazionale dell'ambiente e Michelle Hunziker sembra saperlo bene, visto che per l'occasione ha scelto un look a tema. Al motto di "Buona giornata green" si è immortalata in ascensore poco prima di uscire con indosso un completo verde mela. Ha rivisitato il classico tailleur, proponendolo non solo in un colore vitaminico perfetto per la primavera ma anche in un modello sbarazzino con giacca lunga e monopetto e gonna-pantalone a vita alta. Niente camicia o bustier, per completare l'outfit ha scelto una t-shirt bianca con una stampa di Marilyn Monroe sul petto.

Michelle Hunziker con la borsa Bottega Veneta

Michelle Hunziker con la borsa griffata

Al di là del tailleur "green" che ha lasciato le gambe in mostra e del make-up acqua e sapone, ad attirare le attenzioni dei fashion addicted più incalliti è stato l'accessorio griffato con cui Michelle ha completato il suo look primaverile. Al braccio ha sfoggiato una borsa in denim "intrecciata", un modello rettangolare con i manici rigidi e il tessuto a motivo intreccio. Si tratta della Arco Tote Media di Bottega Veneta, rivisitata in versione jeans. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.200 euro ma al momento non è ancora disponibile.

