Tendenze occhiali da sole 2023: i 5 modelli su cui puntare per l’estate Tartarugati o rosa Barbie, con le asticelle sottili in stile anni Duemila o con montature spesse e colorate: i modelli di occhiali da comprare ora per ripararsi dal sole con stile.

Versace

L'estate è entrata nel vivo, le vacanze sono dietro l'angolo e il sole picchia forte. In questa stagione è impensabile uscire di casa senza indossare un paio di occhiali da sole. Riparano gli occhi dai danni del sole e aggiungono un tocco di stile a ogni look: sono gli accessori irrinunciabile della stagione. Anche gli occhiali seguono il saliscendi delle tendenze: la moda della Primavera/Estate 2023 guarda agli anni Duemila, con le mascherine ‘senza montatura', e incorona il rosa come colore must anche per l'eyewear, in pieno stile Barbie. Tra gli occhiali da sole di tendenza tornano quelli bianchi, dal mood retrò, e gli immortali occhiali da sole tartarugati.

Gli occhiali da sole bianchi sono di tendenza

Occhiali bianchi di Benetton

Fanno subito aria di ‘vacanza in Riviera' e non passano di certo inosservati: gli occhiali da sole con la montatura bianca e spessa hanno attraversato interi decenni senza perdere in fascino . Sarà merito del tocco ironico o del colore perfettamente in linea con lo spirito estivo, fatto sta che oggi sono tra i modelli più amati dalle star, come dimostrano Margot Robbie e Chiara Ferragni.

Gli occhiali da sole dell'estate sono in colori pastello

Alexander McQueen

Addio nero: per l'estate 2023 sono di tendenza gli occhiali dalle montature colorate, dal turchese al verde menta, dal giallo limone al verde menta. Queste nuance pastello, ispirate ai colori dei sorbetti alla frutta, sono perfette per esaltare i look da spiaggia o un outfit total white e aggiungere un tocco hippie al guardaroba estivo.

Tornano di moda gli occhiali da sole anni 2000

GCDS

Il revival delle tendenze inizio millennio è qui per restare. Sulle passerelle Primavera/Estate 2023 abbiamo assistito al ritorno degli occhiali ‘senza montatura' che andavano di moda negli anni Duemila. Come sceglierli? Puntando su lenti grandi e colorate, dal seppia al viola, magari con tagli ovali o a farfalla, e stanghette ultrasottili. Da abbinare necessariamente a gloss sulle labbra e accessori scintillanti sui capelli.

Il fascino eterno degli occhiali da sole tartarugati

Giorgio Armani

Le tendenze vanno e vengono, ma questo modello è qui per restare: se cercare un investimento a lunghissimo termine, il modello su cui puntare è quello con la montatura tartarugata. Questi occhiali da sole sui toni del marrone si adattano a qualsiasi stile e incarnato e non passano mai di moda. Perfetti per chi cerca un dettaglio quiet luxury da aggiungere al guardaroba.

Gli occhiali rosa Barbie sono un must dell'estate

Chiara Ferragni Brand

L'estate 2023 si tinge di rosa. Rosa Barbie, per la precisione. Non fanno eccezione gli occhiali da sole, che si illuminano di fucsia, con silhouette ‘cat eye' ispirate a quelle della bambola o rettangolari, ma sempre bold, da indossare con scanzonata nonchalance in spiaggia, all'aperitivo in terrazza o per una semplice passeggiata.