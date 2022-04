Michelle Hunziker con le ciabatte a forma di pesce: lancia l’accessorio più originale dell’estate Michelle Hunziker non smette di sorprendere i fan sui social ma è di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di originalità. La conduttrice ha sfoggiato l’accessorio più originale dell’estate: le ciabatte a forma di pesce, rinominate le “Ciabapesce”.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker non sta affrontando un periodo semplice dal punto di vista sentimentale, qualche mese fa ha annunciato la separazione dal marito Tomaso Trussardi, anche se ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione per preservare la privacy delle bambine. Per lasciarsi alle spalle il passato ha deciso di lanciarsi a capofitto nel lavoro ed è per questo che non sorprende vederla sempre più spesso in tv. Oltre a Striscia la Notizia, sul cui palco appare sempre glamour e sensuale, è impegnata anche con il suo brand di cosmetici, Goovi. È proprio con lo staff che la segue al vertice dell'azienda che ha dato vita a un momento esilarante sui social: ecco qual è l'originale accessorio che le ha procurato una delle sue collaboratrici.

Le "ciabapesce" di Michelle Hunziker

Niente tacchi a spillo e scarpe glamour, sui social Michelle Hunziker ha lasciato libero sfogo alla sua creatività. In alcune Stories ha infatti sfoggiato delle ciabatte a forma di pesce, un modello raso terra che riproduce alla perfezione la forma di un pesce con tanto di foro sulla punta che replica la bocca aperta. Le soprannominate "ciabapesce" e, trovandole esilaranti, ha chiesto ai fan cosa ne pensassero. Le ha abbinate a un total look di jeans con pantaloni palazzo a vita alta e crop top, dando così prova di essere super fashion anche quando osa in fatto di originalità.

Michelle Hunziker con le ciabapesce

Michelle Hunziker e la passione per le ciabatte

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker sul palco con dei vertiginosi tacchi a spillo, dai classici décolleté ai sandali, anche se la cosa le ha provocato sempre non pochi dolori visto che ha l'alluce valgo. Quando è tra le mura domestiche, però, lascia spazio alla comodità e, complice l'intervento della sua collaboratrice Noemi, riesce sempre a sfoggiare delle calzature davvero sopra le righe. Dopo aver creato un variopinto effetto color block con le Crocshttps://www.fanpage.it/stile-e-trend/moda/michelle-hunziker-con-le-crocs-le-ciabatte-di-gomma-tornano-a-essere-un-must/, questa volta ha preferito le ciabatte a forma di pesce. I più attenti di sicuro ricorderanno che prima di lei c'è stata un'altra star che ha osato con questo accessorio appariscente. Di chi si tratta? Di Mariateresa Ruta, che sfoggiò le stesse pantofole al GF Vip dello scorso anno.