Michelle Hunziker con le Crocs: le ciabatte di gomma tornano a essere un must Ricordate le Crocs, le ciabatte di gomma che fino a qualche tempo fa venivano indossate solo da medici e infermieri? Oggi sono tornate a essere trendy e a dimostralo sono le star, ultima tra tutte Michelle Hunziker, che non ha resistito al richiamo della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è appena tornata da una vacanza alle Maldive e a quanto pare non ha alcuna intenzione di rinunciare alla comodità. Dopo essersi mostrata su spiagge paradisiache tra bikini cut-out e fasce tra i capelli in pieno stile pin-up, è rientrata a Milano e si è lasciata immortalare in una versione super cozy. Niente tacchi alti e scarpe glamour, la conduttrice ha completato il suo look color block con le Crocs, gli zoccoli di gomma che fino a qualche anno fa facevano storcere il naso a tutti i fashion addicted più incalliti. Scommettiamo che diventeranno le scarpe must-have della prossima primavera?

Michelle Hunziker con gli zoccoli sui social

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker in tacchi alti e abiti da sera sui palchi più ambiti del nostro paese ma nella vita privata le cose vanno diversamente. La conduttrice ama rimanere comoda e a dimostrarlo è stato il suo ultimo look. A immortalarla è stata una sua cara amica, che sui social ha condiviso una Stories in cui sfoggia un completo color block in fucsia e verde acceso. Casacca a girocollo con le maniche lunghe e pantaloni palazzo in total green: il vero "tocco di classe", però, sono state le calzature. Michelle ha completato l'outfit con un paio di Crocs rosa, spiegando con ironia che le avrebbe indossate anche per uscire vista la loro comodità.

Michelle Hunziker con le Crocs

Il ritorno delle Crocs

Se fino a qualche anno fa le Crocs venivano riservate semplicemente al mondo ospedaliero, ora le cose sono cambiate: le ciabatte di gomma con il cinturino dietro la caviglia e i buchi sul davanti sono diventate le calzature più amate dalle star. Michelle Hunziker non è stata l'unica a sfoggiarle, prima di lei lo avevano già fatto i Ferragnez e Sangiovanni, dando prova del fatto che puntare sulla comodità è ormai super trendy. Possono essere griffate, personalizzate con delle spille colorate o essere acquistate nella loro versione classica, la cosa certa è che non bisogna più avere vergogna di usarle per uscire: da quando il lockdown ha favorito la diffusione del trend cozy sono diventate un vero e proprio must-have. In quanti non potranno fare a meno di indossarle durante la prossima primavera?