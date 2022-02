Sangiovanni con le Crocs: gli zoccoli di gomma saranno il nuovo (temuto) must della primavera 2022? Le Crocs sono destinate a diventare il must-have della primavera 2022? Può essere e a dimostralo è stato Sangiovanni, che non ha avuto paura di sfoggiarle con orgoglio sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni non viene più considerato semplicemente uno dei tanti ex cantanti di Amici sbarcati a Sanremo, è ormai una vera e propria icona di stile capace di lanciare messaggi dai profondi significati simbolici attraverso i suoi look. Lo ha fatto di recente sul palco dell'Ariston, dove per presentare Farfalle ha puntato su una serie di completi di diversi colori, ognuno di loro faceva riferimento a un preciso momento della sua evoluzione artistica. Ora, forse perché si vuole godere un po' di relax dopo la stressante esperienza al Festival, è tornato alla comodità ma la cosa particolare è che ha indossato le Crocs, le ciabatte di gomma che fino a qualche tempo fa venivano portate solo da medici e infermieri.

Il look da backstage di Sangiovanni

Per il ritorno ad Amici dopo Sanremo Sangiovanni ha scelto un completo casual azzurro firmato Diesel ma cosa ha indossato nel backstage? A rivelarlo è stato (inconsapevolmente) Rudy Zerbi, che si è scattato un selfie con il suo ex "rampollo" nei camerini di Canale 5. Il cantante ha fatto trionfare la comodità, anche se il look cozy era in pieno stile "gelataio" o infermiere: ha infatti abbinato una tuta total white alle Crocs in tinta. Non è la prima volta che Sangio indossa le ciabatte per uscire, lo aveva fatto anche qualche tempo fa con le note calzature di gomma diventate ormai iconiche. Riuscirà a rilanciare anche il trend delle Crocs?

Il ritorno delle Crocs è alle porte?

Sangiovanni è solo una delle tante star che hanno sfoggiato le Crocs sui social, prima di lui lo avevano già fatto star del calibro di Fedez, Chiara Ferragni, Justin Bieber, Ariana Grande, cosa che negli ultimi tempi aveva fatto registrare delle vendite record. Il motivo per cui sono piaciute tanto? Complice il lockdown, in molti le hanno considerate l'accessorio ideale per uscire senza abbandonare il comfort "casalingo". Nonostante la passione delle celebrities, gli zoccoli di gomma continuano a non essere il massimo in fatto di eleganza, anche se, quando si parla di comodità, no hanno rivali. Ce li ritroveremo tra i must-have della prossima primavera? La cosa certa è che, dopo aver visto le ciabatte con i calzini lo scorso anno, ci si può aspettare davvero di tutto.