Michelle Hunziker, dolce foto di famiglia col piccolo Cesare: "Tre generazioni a confronto e un bignè" Reduce dal successo dello show di Canale 5, Michelle Hunziker si gode il meritato riposo. Quale migliore occasione di questa per organizzare una reunion di famiglia (con tanto di dolce ritratto)?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha appena portato a termine una nuova e fortunata esperienza al timone di Michelle Impossible, il one woman show di Canale 5 che l’ha vista protagonista per la terza volta in prima serata. Ora che ha messo da parte abiti principeschi, scarpe da ballo e make-up da sogno, si gode il meritato riposo. Quale migliore occasione di questa per organizzare una giornata in famiglia? Naturalmente ha documentato tutto sui social, dove non ci ha pensato su due volte a mettere a confronto le 4 generazioni presenti a casa sua: ecco la dolce foto con la bisnonna Ineke, la neomamma Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare.

Il soprannome dato a Cesare da Michelle Hunziker

Questa mattina Michelle Hunziker ha aperto le porte della sua casa milanese per ospitare le donne della sua famiglia, ovvero la mamma Ineke Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Non poteva mancare l’ultimo arrivato, il piccolo Cesare, diventato praticamente la mascotte della giornata. Le tre hanno posato sorridenti e spensierate fianco a fianco sullo sfondo del salone total white di casa Hunziker, tra le loro braccia c’è il bambino (ancora oggi mostrato solo di spalle per una questione di privacy). Nella didascalia la conduttrice ha poi scritto semplicemente “Tre generazioni di donne e un bignè”, utilizzando l'originale soprannome che ha dato al bebè.

Il ritratto di famiglia

I look per il ritratto di famiglia

Le donne della famiglia Hunziker-Ramazzotti riescono a essere super trendy anche in versione casalinga e a dimostrarlo è il nuovo dolcissimo ritratto postato sui social. Michelle ha puntato tutto sullo stile primaverile con un completo celeste acceso caratterizzato da pantaloni e maglione in tinta, Aurora ha preferito la comodità di t-shirt nera e jeans baggy, mentre Ineke non ha rinunciato all’eleganza con casacca a righe sui toni del beige e pantaloni dal taglio classico. Cosa dire del piccolo Cesare? Anche per lui sono state scelte le nuance naturali del marrone con magliettina e pantaloni con l’elastico alla caviglia. Le tre non sono forse ancora più adorabili del solito in compagnia del bebè?