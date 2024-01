Michelle Hunziker festeggia il compleanno a casa: cena intima tra fiori e cuscini personalizzati Michelle Hunziker ha compiuto 47 anni ieri e ha pensato bene di festeggiare con le persone care: ecco tutti i dettagli della cenetta intima che ha organizzato tra le mura di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha compiuto 47 anni ieri e non potrebbe essere più soddisfatta dei traguardi che ha raggiunto fino ad ora, dagli innumerevoli successi professionali alla nuova vita da nonna al fianco del piccolo Cesare. Attualmente è alle prese con i preparativi di una nuova edizione di Michelle Impossible, il one woman show che la vedrà ancora una volta protagonista su Canale 5, ma, nonostante le prove super intense, ha trovato il tempo di festeggiare il compleanno con le persone care. Se allo scoccare della mezzanotte aveva spento le candeline in camerino con i membri dello staff, ieri sera ha organizzato un party casalingo con gli amici: ecco tutti i dettagli dell'evento.

L'allestimento floreale

La festa per i 47 anni di Michelle Hunziker

Niente maxi party scatenato o serata in discoteca, per il suo 47esimo compleanno Michelle Hunziker ha organizzato una cenetta intima e casalinga con gli amici e le persone care, da Aurora Ramazzotti alla manager Graziella Lopedota, fino ad arrivare al compagno Alessandro Carollo.

I cuscini personalizzati

Non ha curato l'allestimento da sola, si è affidata agli esperti del settore Farina Giorgi ed Espedito Rusciano, che per lei hanno creato un'atmosfera romantica e vitaminica tra candele profumate, una miriade di fiori colorati, cuscini personalizzati col suo nome e scintillanti segnaposto per gli ospiti.

Il party di Michelle Hunziker

Il menù offerto? Roasbeef affumicato con nocciole, miele e stravecchio, ravioli al prosciutto, filetto di limousine alla brace e fiumi di vino.

Il menù

Il regalo di Alessandro Carollo

Cosa ha indossato Michelle Hunziker per la sua festa di compleanno? Prima di dare il via alla serata si era lasciata immortalare con gli organizzatori del party in total white con pantaloni di velluto e maglione a collo alto, poi successivamente ha rivelato il look da "birthday girl" con una foto in cui ha mostrato il regalo di Alessandro Carollo, un maxi peluche di un cagnolino che ha già soprannominato "Sereno".

Il look pre-party

Abito dark a maniche corte con minigonna e bustier a scamiciata, calze coprenti total black e capelli tirati all'indietro: la conduttrice è icona di bellezza e di stile e di fronte questi scatti nessuno direbbe mai che è arrivata alla soglia dei 50.

Michelle Hunziker festeggia i 47 anni