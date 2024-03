Elisabetta Canalis con la tutina in lycra: la catsuit è ancora di tendenza e si indossa così Elisabetta Canalis ripropone uno dei trend dell’inverno 2023: la catsuit total black, un capo amatissimo dalle celebrities. Ecco come abbinarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si gode la sua vita a Los Angeles. A distanza di mesi dalla separazione con il marito Brian Perri, la showgirl italiana porta avanti i suoi impegni lavorativi in America, dove ha deciso di restare per il bene della figlia Skyler. A 45 anni Canalis ha una forma fisica invidiabile, come abbiamo visto pochi giorni fa quando ha indossato un mini abito in pizzo senza reggiseno o quando ha riproposto il trend no-bra. Sempre in tema di tendenze, la showgirl ci conferma come alcune di queste non muoiano mai: la catsuit, un cult dell'inverno scorso e amatissima dalle celebrities come Chiara Ferragni, è ancora uno dei capi più glamour e versatili che si possano indossare.

Lo scollo sulla schiena della tuta indossata da Canalis

La tutina nera di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha sfoggiato la tuta nera aderente in lycra, un must che avevamo già visto lo scorso inverno, quando a spopolare era stato il modello in pizzo e a fiori. Lei stessa l'aveva indossata più di un anno fa per una serata a Beverly Hills, anche in quell'occasione abbinandola con un paio di décolléte. In entrambi i casi, il modello scelto è quello con effetto satinato di Calzedonia, che viene venduto a 39 euro sul sito del brand. Canalis l'ha abbinato con un semplice paio di décolléte color cipria, un blazer cropped nero e una mini borsa a spalla con paillettes: un look facile da riprodurre e dall'effetto assicurato.

La tuta di Calzedonia

Come abbinare la catsuit

Nell'ultimo periodo, la tendenza della catsuit nera è tornata a spopolare tra le celebrities. A San Valentino l'ha indossata Giulia Salemi per una cena romantica e l'ha scelta Elisabetta Gregoraci per il primo giorno di prove di Mad In Italy. Ma come si abbina questo capo così versatile? Sicuramente con un paio di scarpe con il tacco si può creare un look da sera elegante ma aggressivo. Si può scegliere di abbinarla a un paio di stivali a punta con tacco a spillo per dare un vero effetto "catwoman". La catsuit, soprattutto nei modelli a maniche lunghe, è un indumento che crea da solo un outfit, ma può essere indossato anche con un blazer oversize o uno cropped, come ha fatto Elisabetta Canalis. Si può spezzare la palette nera sfoggiando altri colori o si può andare sul classico rimanendo sul total black.