Capodanno da star: da Jennifer Lopez in pigiama all’abito rosso fuoco di Elisabetta Canalis Il 2024 è appena cominciato e le star hanno già dettato legge in fatto di stile: ecco cosa hanno indossato a Capodanno, da Jennifer Lopez “in pigiama” a Elisabetta Canalis con l’abito rosso con le stecche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 è ufficialmente cominciato e, come da tradizione, le star ne hanno documentato i primi momenti sui social tra brindisi, abbracci alle persone care e momenti di pura "follia". C'è chi ha scelto di rimanere a casa con la famiglia, chi ha festeggiato sulla neve e chi ha preferito delle location esotiche per godersi il sole e il mare in inverno, ad accomunare le celebrities sono state le scelte di stile all'insegna del glamour fatte per il party più atteso dell'anno, quello che si organizza nella notte del 31 dicembre per celebrare il Capodanno. Paillettes scintillanti, raso rosso fuoco, total white e fantasie anti-convenzionali: ecco tutti i look sfoggiati sui social dalle dalle star.

Da Diletta Leotta ad Annalisa, il Capodanno è sparkling

Capodanno è una delle feste più attese dell'anno dalle star, che colgono l'occasione per dare il meglio di loro in fatto di glamour. La moda sparkling è il simbolo del party del 31 dicembre e non sorprende che siano state diverse le celebrities che hanno puntato proprio su cristalli, glitter e scintillii.

Diletta Leotta in AndreAdamo

È il caso di Diletta Leotta, apparsa meravigliosa accanto a Loris Karius e Aria in un minidress di cristalli neri con i cut-out sui fianchi di AndreAdamo, e di Arisa, che per l'esibizione a Napoli ha abbinato un bomber crop a un tubino tempestato di micro brillanti.

Arisa in Area

Come non fare riferimento ad Annalisa, che ha letteralmente cantato sul countdown con un abito a rete brillante? Giulia Salemi, invece, ha optato per l'effetto metallico con un abito fasciante in total silver di Ferragamo: sebbene si tratti di una scelta di stile più rock, è risultata ugualmente "shining" come impone la moda di Capodanno.

Giulia Salemi in Ferragamo

Le star che hanno cominciato il 2024 in rosso fuoco

Capodanno 2024 verrà ricordato anche per il ritorno di Chiara Ferragni sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Certo, è apparsa solo per qualche secondo nelle Stories del marito Fedez, ma tanto è bastato per scoprire il look che ha scelto per dare il via al nuovo anno: un abito cut-out in rosso fuoco abbinato a quello della piccola Vittoria.

Chiara Ferragni compare nelle Stories di Fedez

A seguire il suo esempio è stata anche Elisabetta Canalis, che ha infiammato il party del 31 dicembre con un vestito di raso total red, un modello maxi spacco laterale e bustier dalle trasparenze audaci con le stecche in vista.

Elisabetta Canalis in rosso per Capodanno

Mariah Carey, invece, reduce dal successo di All I want for Christmas in You, ha fatto il bagno in una piscina termale in abito da sera, rigorosamente coperto di cristalli fiammanti. Insomma, il rosso nn è più un colore simbolo solo ed esclusivamente del Natale, si è rivelato perfetto anche per il Capodanno.

Il bagno di Capodanno di Mariah Carey

Il Capodanno in bianco delle celebrities

Non sono mancate le star che per Capodanno hanno optato per un luminosissimo total white. È il caso di Belén Rodriguez, splendida in Argentina in un tailleur di lino abbinato a un top trasparente, e di Elisabetta Gregoraci, che ha festeggiato sulle paradisiache spiagge del Kenya con un candido tubino fasciante dalla scollatura generosa di Dolce&Gabbana.

Belén in tailleur bianco

A declinare la mania del total white in modo originale e glamour è stata Jennifer Lopez, che ha pensato bene di trascorre il Capodanno "in pigiama", ovvero con un completo di seta con pantaloni e casacca coordinata molto simile a un look da notte ma abbinato a pelliccia dark, tacchi a spillo e cappello a falda larga.

Elisabetta Gregoraci in Dolce&Gabbana con Nathan Falco Briatore

Georgina Rodriguez, invece, ha scelto un classico nero ma senza rinunciare alla sensualità: tubino corto e aderente, camperos alti fino al ginocchio e gioielli preziosi. Chi tra le celebrities si aggiudica il titolo di regina di stile del 2024?

J.Lo in "pigiama"