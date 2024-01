Arisa infiamma Napoli a Capodanno: sotto al piumino indossa il tubino di cristalli Arisa è stata tra le grandi protagoniste del concerto di Capodanno a Napoli. Ha infiammato il palco coperta di cristalli, completando l’outfit da sera con un bomber dall’animo rock. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 è appena cominciato e, come da tradizione, le prime ore del nuovo anno sono state accompagnate da feste, brindisi e piccole "follie". Le star hanno documentato i loro party di Capodanno sui social, concentrando l'attenzione dei followers soprattutto sui look sfoggiati per brillare e non passare inosservati. In molti si sono esibiti sui palcoscenici allestiti nelle principali piazze italiane, da Elodie a Palermo ad Annalisa che ha letteralmente cantato sul countdown a L'anno che verra, fino ad arrivare ad Arisa che ha "infiammato" Napoli. È stata proprio quest'ultima a fare una scelta di stile davvero originale: ecco cosa ha indossato per il Capodanno a piazza Plebiscito.

Arisa a Capodanno punta sulla moda sparkling

Arisa è stata tra gli artisti che si sono esibiti al tradizionale concerto del 31 dicembre organizzato a piazza Plebiscito, Napoli. Insieme ai The Kolors, Enzo Avitabile Francesco Cicchella e molti altri, ha accompagnato il pubblico fino alla mezzanotte, esibendosi sulle note delle sue hit più famose sotto una pioggia battente che si è interrotta proprio a pochi minuti dalla mezzanotte. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour e alla sensualità, ormai due tratti distintivi del suo stile, anzi, ha puntato su un look che non è passato inosservato. Ha seguito la moda sparkling, un vero e proprio must di Capodanno, ma declinandola in modo originale e super fashion.

Arisa con l'abito Area

Chi ha firmato il look di Arisa a Capodanno

Per il Capodanno a Napoli Arisa ha indossato un lungo abito tempestato di cristalli silver firmato Area, per la precisione un modello a tubino fasciante lungo fino ai piedi, con un maxi spacco posteriore, la scollatura generosa e le coppe strutturate che hanno messo in risalto il seno.

Il piumino Mugler

Niente giacche classiche o maxi cappotti, ha dato vita a un look anti-convenzionale abbinando il vestito da sera a un piumino crop total black di Mugler (prezzo 1.590 euro). Non sono mancati i tacchi alti, la cantante ha infatti aggiunto un ulteriore tocco rock con un paio di stivali in denim. Orecchini di cristalli firmati Baggio, make-up smokey eyes e capelli al naturale: Arisa è riuscita a infiammare il palcoscenico partenopeo con la sua innata sensualità.