Annalisa canta sul countdown di Capodanno 2024: brilla con l'abito a rete trasparente e scintillante Annalisa è stata tra le grandi protagoniste de L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai 1, in occasione del quale ha brillato con un abito a rete trasparente e scintillante. L'unico piccolo "inconveniente"? Ha cantato sul countdown ed è stata interrotta da Amadeus, dando vita a un divertente siparietto diventato virale.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste del 2023: tra hit tutte da ballare, dischi di platino e performance spettacolari, ha letteralmente dominato la scena musicale negli ultimi 12 mesi, dando così prova di essere una delle artiste più talentuose del momento Complice anche il fatto che sarà tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, non poteva mancare a L'anno che verrà, il tradizionale show di Capodanno firmato Rai 1 che ieri sera è andato in onda in diretta da Crotone. Anche questa volta è stato condotto da Amadeus, diventato protagonista proprio con Annalisa di un siparietto divertente a pochi secondi dalla mezzanotte.

Il siparietto con Amadeus sul countdown

Chi non si è accorto del piccolo "errore di tempi" durante il countdown di Capodanno su Rai 1? Pochi minuti prima della mezzanotte Amadeus ha chiamato Annalisa sul palco per farla esibire sulle note di Bellissima, peccato solo che si sia ritrovato a interromperla bruscamente sul ritornello perché rischiava di "coprire" il tradizionale conto alla rovescia sugli ultimi 10 secondi dell'anno.

Annalisa a L'anno che verrà

"Vieni Annalisa, vieniiiii. Dobbiamo fare il conto alla rovescia!": la scenetta è già diventata virale e ha trasformato la cantante nella regina di Capodanno 2024. Cosa ha indossato Annalisa per l'occasione? È rimasta fedele al suo "nuovo" stile sensuale e glamour e non ha rinunciato all'effetto sparkling, un vero e proprio must per l'ultima notte dell'anno.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il look sparkling di Annalisa a Capodanno

Per partecipare al Capodanno su Rai 1 Annalisa, seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha pensato bene di affidarsi ancora una volta a Dolce&Gabbana, Maison che ha firmato tutti i suoi look da palcoscenico negli ultimi mesi. Ha indossato un mini abito a rete trasparente e scintillante, per la precisione un modello a tubino con maniche lunghe, gonna corta e girocollo che ha lasciato l'intimo nero chiaramente in vista.

Annalisa con l'abito a rete di Dolce&Gabbana

Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali dark con tacco alto e largo e un cappotto in tinta per proteggersi dal freddo. Frangetta corta, manicure rosso fuoco e rossetto bordeaux marcato sulle labbra: Annalisa è stata la regina di stile de L'anno che verrà e di sicuro il "siparietto" con Amadeus rimarrà a lungo memorabile.