Sanremo Giovani 2023, Annalisa torna al Festival in black&white tra trasparenze e ruches Ieri Annalisa ha partecipato a Sanremo Giovani 2023 e ha annunciato che la canzone che presenterà all'Ariston si intitolerà Sinceramente. Per l'occasione è rimasta fedele al suo stile sensuale e glamour tra trasparenze e ruches: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è cominciata ufficialmente la nuova edizione del Festival di Sanremo: in diretta dal Casinò dell'iconica città ligure è andato in onda Sanremo Giovani 2023, evento che ha decretato i nomi degli artisti emergenti che parteciperanno all'attesa kermesse canora, ovvero Clara, i Santi Francesi e Bnkr44. Amadeus ha anche ospitato i 27 Big in gara, annunciando i titoli dei brani con cui si esibiranno all'Ariston. Tra le più attese c'era Annalisa: per lei si tratta di un gran ritorno al Festival e in fatto di stile non ha deluso le aspettative dei fan. Ha rivelato che la sua canzone si chiamerà Sinceramente e lo ha fatto mixando sensualità e glamour in black&white tra trasparenze e ruches.

Chi ha firmato il look di Annalisa a Sanremo Giovani 2023

Annalisa è tornata a Sanremo, lo ha fatto dopo l'esorbitante successo ottenuto nell'ultimo anno con le sue hit tutte da ballare, dando l'ennesima prova di essere tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano.

Annalisa a Sanremo Giovani 2023

Se fino all'ultima partecipazione al Festival puntava tutto su dei look eleganti e trendy, ora ha debuttato sul palco con il nuovo stile iper sensuale diventato ormai il suo tratto distintivo. Per calcare il palco di Sanremo Giovani 2023 si è affidata ancora una volta alla stylist Susanna Ausoni, una delle più amate dalle star, che ha pensato per lei a un mix di raffinatezza e glamour firmato Dolce&Gabbana, Maison che ultimamente ha vestito sempre l'artista.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Annalisa torna a Sanremo con l'abito a effetto camicia

Il look scelto da Annalisa per Sanremo Giovani 2023 fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 (quindi non è ancora stato lanciato sul mercato) ed è caratterizzato da un abito midi a tubino completamente trasparente che lascia intravedere chiaramente la culotte a vita alta e il reggiseno.

Dolce&Gabbana collezione P/E 2024

Sul petto e sui polsini, però, ha dei dettagli a effetto smoking, ovvero un colletto tempestato di ruches con un fiore centrale e dei manicotti coordinati con dei romantici volant. Per completare il tutto la cantante ha scelto delle pumps col tacco alto e largo, dei collant neri velati che hanno ridotto l'effetto vedo-non vedo e una piega liscia con la frangetta piena. Annalisa rimarrà fedele a questo stile glamour e sensuale anche sul palcoscenico dell'Ariston il prossimo febbraio?